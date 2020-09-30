В какие дни опасно стричь ногти

С ногтями в народе связано масса суеверий. И не зря.

Ведь это биологический материал, по которому так же, как и по волосу, можно определить ДНК человека. Большинство людей подстригают их, не задумываясь, просто по мере надобности. Женщины делают маникюр в свободное от работы время. А ведь есть дни, когда нельзя стричь ногти.

В этой статье вы узнаете, в какие дни рекомендуют избавляться от отросших ногтей астрологи. Где этого лучше не делать и почему процедуру не стоит проводить ночью или вечером? Особенно это касается маленьких детей. Ведь мамы очень суеверны в этом вопросе.

Астрологи советуют планировать эту процедуру. Ведь таким образом можно уберечь себя от неприятностей и даже призвать на помощь удачу. Давайте рассмотрим, что означает стрижка ногтей в каждый из дней недели.

Понедельник

В этот день проводить процедуру можно и даже нужно. Астрологи говорят, что люди, которые планируют стрижку ногтей в первый день недели, избавляются от тоски и печали. Негатив уходит вместе с отмершей частью ногтя. Гигиенические процедуры в этот день — профилактика болезней, связанных с мочеполовой системой (урологических и гинекологических).

Вторник

Также неплохой день для стрижки ногтей. Если вас постоянно мучают головные боли, то планируйте маникюр на вторник. Часто простая стрижка ногтей в этот день избавляет от мигрени значительно лучше, чем аптечные препараты. Вместе с отросшими ногтями в этот день уходят неприятности, болезни головы и крови.

Среда

Ждете хороших новостей по поводу важного события в вашей жизни? Тогда делайте маникюр в среду. Если вас давно мучает какой-то вопрос, вам срочно нужно найти решение или максимально сконцентрироваться, то стрижка ногтей в середине недели вам поможет.

Астрологи также рекомендуют состригать ногти в среду: студентам во время сессии, абитуриентам во время вступительной кампании. Маникюр в середине недели хорошо действует на нервную и иммунную систему. Когда стрижете ногти, то старайтесь представлять, что вместе с ними вы избавляетесь от проблем и повышаете свои шансы на успех.

Если в голове неразбериха, и вы никак не можете уладить дела на работе, то оставьте все и идите после трудового дня на маникюр. Скорее всего, на следующий день вы начнете все планировать и быстро выйдете из кризиса.

Четверг

Первая причина, почему стоит стричь ногти в этот день — увеличение продолжительности жизни. Примета действует, если вы приучите себя делать маникюр в этот день всегда. Этот тезис не доказан учеными, но опровергнуть его они также не могут. В любом случае — это неплохой день для любых гигиенических процедур. Ведь не зря в православии в чистый четверг наводят красоту и прибираются в жилище.

У вас намечается повышение? Астрологи рекомендуют делать маникюр в четверг тем, кто метит на руководящие должности. Также стрижка ногтей в этот день повышает самооценку.

Пятница

Это день когда нельзя стричь ногти. По народным поверьям те, кто делает маникюр, в этот день обрекают себя на беду. Особенно стрижка ногтей в этот день противопоказана мужчинам.

Суббота

Большинство астрологов считают, что первый выходной — отличное время для маникюра. Особенно это касается тех, кто ищет свою вторую половинку. Стрижка ногтей в субботу благотворно влияет на все органы и системы человеческого тела. Также считается, что состригая ногти в этот день, вы избавляетесь от части кармических долгов.

Почему нельзя стричь ногти в воскресенье

В последний день недели нельзя делать маникюр. Это день когда нельзя стричь ногти. В православии в этот период все отдыхаю и не принято вообще ничего резать (стричь, шить, вязать).

В воскресенье максимально сильна связь между человеком и его ангелом-хранителем. Если верить приметам, то состригая ногти в воскресенье, вы обрезаете связь с ним.

В какое время суток делать маникюр

Стричь ногти лучше днем или утром. Такие процедуры стоит делать, когда светло. Ночью нельзя стричь ногти, потому что есть риск накликать на себя несчастья. Ногти и волосы являются энергетической защитой человека, делая маникюр вечером, вы себя лишаете защиты. Нельзя стричь ногти вечером по той же причине, что и ночью. Наши предки считали, что в темное время суток просыпаются потусторонние силы. Обрезая ногти, вы как бы отдаете частичку себя им на растерзание. Просто не делайте этого после захода солнца.

Научного обоснования, конечно же, у приметы нет, поэтому пользоваться этим советом или нет — решать вам. Единственное чем можно объяснить давнюю примету, почему нельзя стричь ногти на ночь: у наших предков не было электричества, а при свете свечи делать гигиенические процедуры очень неудобно. Можно было пораниться и занести инфекцию. Так как антибактериальных средств раньше тоже не было, то любая рана была смертельно опасной, поскольку можно было получить заражение крови.

Маги и целители предостерегают людей от стрижки ногтей вне дома. Дело в том, что остриженные ногти и волосы — это то, что могут использовать в своих ритуалах недоброжелатели. Если у вас есть возможность делать маникюр самостоятельно, то лучше преодостерчься. Теперь вы знаете, в какие дни нельзя стричь ногти, а в какие можно.

По лунному календарю

Астрологи в один голос говорят о том, что убывающая луна — период, когда нельзя стричь ногти. Это пошатнет атмосферу в семье: начнутся ссоры и недопонимания. Маникюр в неудачные дни может принести проблемы со здоровьем. К тому же сами ногти, которые отрастут после этого, будут ломкими и некрасивыми.

А когда же нужно делать маникюр, чтобы пальчики выглядели ухоженными, и в делах все было хорошо? Специалисты рекомендуют выбрать период новолуния. Также, по лунному календарю, хорошо делать маникюр во вторник. Этот день открывает новые возможности: смену работы, повышение по карьерной лестнице. Если вас замучили долги и нехватка денег в семье, то стригите ногти в субботу.

Когда обрезать ногти грудничку

Наши бабушки начинали использовать ножницы, чтобы удалить отросшие ногти у новорожденного, только на десятый день жизни. До этого мама обкусывала отросший край или подпиливала его. У этой приметы есть научное обоснование. Люди просто боялись занести ребенку инфекцию. Ведь такой маленький ребенок постоянно крутится, а процедура требует осторожности. Так как раньше с антибактериальными средствами были сложности, а детская смертность от заражения крови была очень высокой, то с маникюром для крохи старались повременить.

Также наши предки не обрезали ноготки спящему ребенку. Считалось, что во время сна детки беззащитны, и на месте среза может скопиться плохая энергия. От этого грудничок может заболеть.

В день рождения

Возможно, вы слышали о том, что раньше люди не мылись и не стриглись в день рождения. Естественно, маникюр также был под запретом. Для нас сейчас это звучит дико, но дело в том, что этот день нехороший для именинника в энергетическом плане. Это период, когда человек абсолютно беззащитен, не зря столько людей умирает, не дожив до своего дня рождения буквально сутки, или погибают в тот же день когда родились. Следовать этой примете или нет — ваше право, но красивый маникюр именинница или именинник может сделать и за день до торжества.