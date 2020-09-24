Ванга предупредила мир о катастрофе 22 декабря

Известная болгарская прорицательница Ванга родилась 31 января 1911 года, а умерла в 1996.

Она прославилась на весь мир, благодаря огромному количеству точных прогнозов, которые были сделаны для многих стран мира и большого количества известных людей. Все ее предсказания записывались приближенными людьми, но часть из них по разным причинам хранилась в тайне. Сложность представляет и расшифровка сказанного: многие пророчества были описательными и давались исходя из того, как видела картину мира сама провидица. Так, например, выглядит одно из предсказаний Ванги на нынешний год: она считала, что очень опасным моментом для всего мира будет день, «когда сойдутся 5 двоек». В текущем году этому критерию соответствуют 2 даты: 22 февраля и 22 декабря. Первую дату человечество благополучно миновало. Что касается декабря, то в этот день должно состояться соединение двух крупных планет – Юпитера и Сатурна, когда они окажутся на одной линии и визуально как будто станут одним «диском». Считается, что это астрологическое явление может оказать негативное влияние на происходящие на Земле природные процессы и спровоцировать природные катаклизмы в разных уголках планеты.

За свою долгую жизнь Ванга сделала множество предсказаний, часть из которых были достаточно катастрофичными. Не все из них сбылись, как показывает время, но, возможно, присутствует некоторая неточность толкования, поскольку ее высказывания часто носили символический характер. Исследователи говорят, что провидица сделала предсказания вплоть до середины 22 века и часть из них достаточно пугающих. Если же говорить о самых знаковых из них на ближайший век, то их три.

К 2033 году из-за таяния ледников резко повысится уровень океана и начнется затопление густо заселенных участков суши, что обернется гуманитарной катастрофой для некоторых стран.

Неоднократно в 21 веке Ванга предсказывала войны между европейцами или США и мусульманским миром. До сегодняшнего дня прогнозы не сбылись. Следующая дата глобального конфликта «назначена» на 2066 год.

В 2088 году Ванга «увидела» начало новой эпидемии. Болезнь будет приводить к практически моментальному и необратимому старению человека. Но этот прогноз не так уж фатален: через 10 лет будет найдено лекарство.

Хочется верить, что самые страшные предсказания, так и останутся «видениями» провидицы.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог