Энергетические аспекты 2021 года Белого Быка, Синь Чоу. Часть 1

Основные энергетические составляющие 2021 года Белого или Металлического Быка – Иньский Металл Синь в небесном стволе и Иньская Земля Чоу в земной ветви года.

Применительно к конкретному человеку можно сказать, что на целый год энергия Синь Чоу как бы встраивается в гороскоп каждого из нас. И если энергии земли и металла нам полезны, нам будет легче проявить их лучшие качества, и мы будем более продуктивны в 2021 году. Если же эти элементы нам не полезны, есть опасность усиления их худших качеств. В таком случае тем более важно их отследить, проконтролировать и постараться подтянуть до лучшего уровня проявлений.

Описание элементов года может многое рассказать о характере и событиях грядущего времени.

Итак, Небесный ствол Синь или иньский металл – это небольшое металлическое изделие, нож, шило, игла, инструменты. Он гораздо более точен, детален и скрупулезен в своих проявлениях, нежели его предшественник Янский Металл.

В своей лучшей роли Синь – это специалист высокого класса, Левша, способный подковать даже блоху.

Из предметов его еще часто ассоциируют с ключом, монетой, украшением или драгоценностью. Все перечисленное безусловно требует особой тщательности и точности изготовления, внимания к деталям и некой секретности исполнения.

И обладает выраженной ценностью.

Поэтому на высоком уровне Синь – это высокотехнологичность, изящество, красота, блеск и сияние, тонкие вибрации и уникальность.

Это знак денди, аристократов, топ-моделей, эстетов, коллекционеров и редких ценителей.

Любопытный исторический факт: именно в год Металлического Быка (1961) вышел в свет фильм «Завтрак у Тиффани», где драгоценности и ювелирный магазин играют весьма немаловажную роль.

По своему характеру Синь довольно отстранен, строг, холоден, реалистичен, целеустремлен и амбициозен.

В худших проявлениях излишняя жесткость, рисковость, стремление к легкой красивой жизни и поиск острых ощущений рождает преступников и правонарушителей.

Кроме того, в Ци Мень Дун Цзя знак Синь часто соотносится с человеком, совершившим какую-то ошибку.

Помните, «дьявол кроется в деталях». При отсутствии необходимого для энергии Синь внимания к деталям и точности промахи и просчеты не заставят себя долго ждать. Но их выявление, видимо, будет необходимо для терпеливой работы над ошибками, оттачивания мастерства, проработки неучтенных нюансов, доведения до совершенства и придания блеска.

Соответственно, в героях нового года мы увидим много уникальных талантов, рекордсменов в разных областях и профессионалов высокого уровня.

В историческом экскурсе здесь, конечно же, стоит вспомнить главное событие предыдущего года Синь Чоу – первый полет человека в космос. Технический прорыв поистине космического масштаба!

И вручение первой Нобелевской премии, которая теперь присуждается ежегодно за действительно выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и ценный вклад в культуру.

Но в «героях» нового года также окажутся персонажи, преступившие закон, нарушившие правила или каким-то образом проштрафившиеся, а также люди, неправильные действия которых приведут к очевидно нежелательным ситуациям и происшествиям.

На индивидуальном уровне дом со знаком Синь на целый год энергетически заполнится для каждого из нас. Соответственно, каждый переживет некую драматургию, связанную с энергией Синь. Поэтому в целях профилактики многим можно посоветовать быть в меру бдительными, чтобы не попасть в сети к каким-нибудь мошенникам, и внимательными, чтобы не наделать каких-нибудь ошибок самим.

В конструктивном варианте желательно найти свой высокий ориентир, до которого вам захочется расти, и образчик такого уровня, к которому захочется приблизиться.

Продолжение следует…

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)