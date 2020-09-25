Экстрасенс: «Пора научиться распознавать знаки судьбы»

Экстрасенс Николь Кузнецова поделилась с поклонниками, как можно распознать знаки судьбы.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отметила, что у каждого человека есть личные приметы. Так, например, один считает влетевшую в окно птицу хорошим знаком, а другой — наоборот, плохим.

Кузнецова рассказала, что людям необходимо замечать знаки судьбы. Именно интуиция подскажет, являются ли они простыми совпадениями или чем-то большим.

Обычно первый случай является предупреждением. Случай посылают высшие силы, чтобы человек получил определенный опыт. Если же он не прислушается к советам, то повторение ситуации может привести к серьезным последствиям.

Также экстрасенс заметила, что неудачи тоже являются знаками судьбы, чаще всего негативного характера.

Кузнецова уточнила, что возвращаться за забытой вещью перед поездкой или событием три раза нельзя. В таком случае, планы необходимо отменить.

По мнению эксперта, неприятности или задержки не стоит расценивать как неудачу. Это может помочь избежать более серьезных проблем или даже катастрофы.

Звезда «Битвы экстрасенсов» заключила, что необходимо продолжать делать начатое и помнить, что все в жизни идет так, как надо.