5 знаков зодиака ожидает удача в октябре

Октября является особым месяцем в году. У некоторых народов он ассоциируется с силой и переменами.

Такая атмосфера влияет и на знаки зодиака. Астрологи назвали пять из них, кого ожидает удача.

Телец. Представители знака всегда добиваются своего, и для этого они выкладываются по полной. В октябре звезды вознаградят их за трудолюбие. Самыми благоприятными будут дни с 5 по 11 октября. В этот период Тельцы смогут выиграть в лотерею или получить выгодное предложение. Однако стоит проявлять осторожность и помнить, что удача любит храбрых, но не глупых.

Козерог. Благоприятным периодом октябрь станет и для Козерогов. Они смогут отыграться за все предыдущие неудачи. Представители знака в целом крепко связаны с осенним и весенним период, так как в это время происходит посадка и уборка урожая, а Козероги — покровители земледелия. Наиболее удачной станет крайняя неделя октября — с 26 по 31.

Лев. Представители знака считаются одними из самых везучих. И это ни чуть удивляет, так как Львы своей силой и уверенностью притягивают не только людей, но и высшие силы. Они достаточно деятельные люди, в связи с чем удача будет на их стороне и в октябре. Наиболее благоприятными днями будут 5 и 7 числа. Повезти может как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Стрелец. Буквально поймать удачу за хвост смогут Стрельцы. Наиболее удачными станут 21 и 23 октября, особенно для творческих и любовных дел. Начало месяца может стать трудным периодом, однако уже к концу октября все дела пойдут в гору. Реализацию своих проектов лучше перенести как раз на 20-е числа месяца. Но стоит быть осторожными, не ввязываться в сомнительные предприятия.

Скорпион. Представителей знака удача посещает не так часто. Кажется, что весь мир желает, чтобы они потом и кровью пробивали себе дорогу в жизнь. Однако в октябре судьба повернется к ним лицом. Скорпионов ожидают приятные перемены. Удача может обрушиться на них уже 2 октября. В целом ожидает быть насыщенным период с 28 сентября по 4 октября.