«Вижу крест», — экстрасенс предсказал Бузовой горе

Недавно канал ТНТ объявил о новом сезоне проекта «Битва экстрасенсов», в котором Ольга Бузова стала гостем, пожелав узнать некоторые детали из своего будущего.

Знаменитость пригласили на роль «Мистера Х». По сценарию магов и колдунов выводят к тайной персоне с закрытыми глазами, чтобы те, пользуясь своими способностями, могли рассказать о человеке все.

Публика шокирована тем фактом, что после обнародования информации о мошенничестве всех участников «Битвы» Борисом Соболевым в серии документальных фильмов «Идущие к черту», «кто-то до сих пор им верит», однако, вернемся к пророчествам великих ведьм и шаманов для Ольги Бузовой.

На площадке появился еще один из династии Шепса и заявил, что матери Ольги не нравится ее парень. Антонина Керсна из Эстонии сделала еще более нестандартное умозаключение. «Здоровье как у лошади, на ней можно пахать»

Ироничные зрители шоу говорят, что «предсказание эстонки действительно уникальное». Больше этой фразой никого нельзя описать. Самым запоминающимся участником стал маг, который напророчил певице проблемы в отношениях и скорое расставание.

«Я вижу крест на этих отношениях. Это не любовь. Одного я другое поменяла. Исход будет таким же: будут вновь слезы, истерика. Ею пользуются. Она слишком открытая, доверчивая. Ваши отношения ни к чему не приведут»,— сделал он вывод.

Сбудутся ли слова шамана… покажет время. А сегодня пожелаем Ольге Бузовой и Даве помириться и объявить о скорой свадьбе!