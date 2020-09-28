Джуна: «Россия выберется из кризиса раньше всех»

Джуна – псевдоним Евгении Давиташвили, известной во всем мире советской целительницы, астролога и предсказательницы.

Она родилась на Кубани в 1949 году и с детства проявляла незаурядные способности в разных сферах. Ее отец был ассирийцем из Ирана. Как рассказывали люди, знавшие эту семью, он обладал способностями к ясновидению и точно называл дату своей смерти. То, что она наделена необычными возможностями, Джуна поняла в юности, еще учась в медицинском колледже. В этот период стало понятно, что она умеет лечить собственной энергетикой. Через несколько лет Джуна стала «придворным» лекарем у многих членов КПСС и других знаменитых людей. Произошло это после того, как глава Госплана Байбаков летом 1980 года пригласил ее лечить свою жену, от которой отказалась официальная медицина. После этого Джуну приняли на работу старшим научным сотрудником в Институт радиотехники и электроники. В нем создали специальную лабораторию под названием «Физические поля биологических объектов», в которой начали изучать так называемый «эффект Джуны». Она обладала удивительными способностями с точки зрения биоэнергетики и ясновидения.

Джуна диагностировала и лечила болезни бесконтактным массажем. Ее руки в процессе работы разогревались до такой температуры, что тепла хватало для прогрева тела другого человека. Опыты доказали, что происходит реальное физическое взаимодействие. В подтверждение этого в 1989 году Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий выдал Джуне авторское свидетельство на целительство «бесконтактным массажем».

Кроме лечебной деятельности Джуна часто делала предсказания, многие из которых сбылись. Так, она предрекла гибель теплохода «Адмирал Нахимов», аварию на Чернобыльской АЭС и начало военных действий в Донбассе. Несмотря на то, что целительница умерла в 2015 году, она оставила предсказания на несколько лет вперед. В отличие от многих современных астрологов, она считала, что экономический кризис, с которым столкнется человечество, будет длиться около 5 лет и для России улучшения начнутся раньше, чем для других, в 2021 году: ускорится развитие сельского хозяйства, начнется промышленный рост. Но в то же время, она говорила о том, что не удастся избежать социального напряжения и проблем с бедностью на протяжении этого времени.

Джуна была убеждена и неоднократно повторяла фразу, что «Бог Россию любит и поможет преодолеть стране все испытания».

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог