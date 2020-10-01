Ба Цзы-прогноз на октябрь: Улыбайтесь, господа

Октябрь 2020-го – месяц Красной или Огненной Собаки, Бин Сюй.

Элемент огня очень слабо представлен в последнее время. Поэтому те, кому он полезен, в ближайшие два месяца смогут восполнить свой огненный энергопотенциал. Да и все остальные ощутят больше радостных моментов, поскольку энергия огня – это, в том числе заряд бодрости, оптимизма, смех и веселие.

Конечно, этот огонь будет слабоват. Но это хоть что-то.

В элементах года и наступающего месяца ничто ни с чем не сталкивается. Энергия течет ровно, Небо порождает Землю. Это значит, что наши мысли и идеи будут порождать и стимулировать наши действия, уровень земного воплощения. Вполне гармоничная ситуация.

Кэшбэк за отдых в регионах России видимо будет популярен, поскольку многие именно в октябре захотят отдохнуть, расслабиться и провести время с семьей.

Кроме того, в этом месяце актуально чему-нибудь подучиться, заняться саморазвитием. Образовательная и творческая звезда Тянь Фу окажется в своем родном доме и потребует неких энергетических вложений.

Еще один тренд месяца – проиграть тему Врат Смерти или Трансформации: что-то завершить, закончить, продать; провести генеральную уборку, экспертизу ценности имеющегося; трансформировать что-то малопригодное во что-то полезное; поработать на земле, на строительстве, заняться фэншуй или дизайном; навестить могилы предков.

Денежные показатели в карте Ци Мень Дун Цзя месяца окажутся в сложных комбинациях. Поэтому в сфере материи октябрь не назовешь особенно удачным месяцем. Тем не менее, дом с Вратами прибыли будет заполнен по году. Это оставляет некоторую надежду. Особенно тем, у кого в доме или в офисе хорошо проявлен юго-восток. Например, здесь находится ваша входная дверь или ваш рабочий кабинет. В таком случае прибыль вы обязательно получите, но через какие-то задержки или препятствия. И опять же, это гораздо лучше, чем ничего.

Кое-кому придется много общаться на тему каких-то проверок, аналитической или исследовательской работы. Как известно, дьявол кроется в деталях. На них и будет сделан акцент. Правильно воспринимать этот процесс как работу над ошибками и исправление недочетов, а не как поиск провинившихся.

Для важных дел и начала новых проектов старайтесь не использовать дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 3, 16 и 28 октября 2020 года.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)