Кому священники советуют генеральную исповедь

Генеральная исповедь – это ревизия всех грехов человека, которые он совершил за всю свою жизнь.

Генеральную исповедь православные священники советуют провести нескольким категориями христиан:

- тем, кто был крещен в детстве и никогда не исповедовался,

- тем, кто хочет креститься в зрелом возрасте,

- тем, кто ранее подходил к таинству исповеди формально и не испытывал покаяния

- тем, кто болен и может в любую минуту умереть.

Есть и еще одна категория верующих, которым необходима генеральная исповедь – это те, кто несмотря на постоянное посещение храма, чувствуют необыкновенное одиночество, свою оставленность Богом – чувство, которое говорит о том, что душа томится под тяжким грузом грехов.

Во время генеральной исповеди происходит парадокс парадоксов – при всем том, что человек осознает собственную испорченность и видит свою жизнь от начала и до конца, в том числе и все безнравственные поступки и чувства, он духовно очищается от всего этого, как бы проводя генеральную уборку души и выходит с исповеди часто не просто с облегчением, но как бы обновленный, освобожденный от тяжелого груза прошлого.

Время надо выбрать заранее

Некоторые священники рекомендуют проводить генеральную исповедь каждый раз, когда верующий меняет духовника, например, переехав в другой город.

Однако опытные священники рекомендуют приходить на генеральную исповедь только к тому священнику, которому верующий уже доверяет, который сам ведет праведную и подвижническую жизнь, деликатен со своими прихожанами и не будет задавать неудобные вопросы и копаться в грязном белье, которое можно найти почти у каждого взрослого человека.

О генеральной исповеди необходимо договориться заранее, чтобы время беседы со священником не было ограничено, и никто бы не мог помешать таинству.

Очень часто исповедь не ограничивают жизнью верующего «после крещения», но и вспоминают те грехи и страсти, которые были до этого. Ведь после крещения привычки у человека остаются прежними, грехи и страсти тянуться за ним с «прошлой» жизни, отягчая совесть.

Иногда бывает так, что на еженедельной исповеди человек кается в различных второстепенных грехах, стараясь обходить действительно страшные поступки, которые он совершил. Генеральная исповедь помогает разобраться в своей жизни и в своем духовном состоянии, а если человек все же не может сделать это сам, ему поможет сделать это опытный духовник. Главный признак, по которому можно понять, что следует идти на генеральную исповедь – это то и дело возникающее ощущение богооставленности.

Готовиться следует вдумчиво

Готовиться к генеральной исповеди надо заранее, вдумчиво и с молитвой. Если верующий не сведущ в молитвах, но душа жаждет освобождения от грехов, на помощь может прийти Пятидесятый псалом «Помилуй мя, Боже, по великой милости Твоей…».

Чтобы понять, какие именно поступки греховны, следует знать все 10 заповедей и проинспектировать свою жизнь с точки зрения их нарушений, вспомнить и о том, что есть смертные грехи – те, за которые до Рождества Христова побивали камнями, и которые уже искуплены Его Страданиями на кресте.

Многие даже не понимают, что поплевав через плечо или постучав пальцами по дереву, впадают в грех, переступая через первую заповедь: «…да не будут тебе бози инии, разве Мене».

Что повесив дома подкову или поставив на тумбочку «денежную жабу» они нарушают вторую заповедь – «не сотвори себе кумира».

Что легкомысленно пропев строчку из песни: «О, Боже, какой мужчина!» – можно нарушить третью заповедь – «не поминай имени Господа Бога всуе», что обругав мать или ударив выпившего отца, преступают через пятую заповедь почитания родителей, а заглядываясь на очаровательную соседку – нарушают десятую заповедь.

В этот момент важно называть все вещи своими именами: аборт – это убийство собственного ребенка, а утаивание налогов, обвес покупателя, вынос с предприятия гвоздей или кабеля, невыплата зарплаты наемному рабочему – воровство. Не следует впадать в самооправдание, или корить самого себя: «Я негодяй! Я подлец!», потому что этим человек тоже оправдывает себя. Раз он подлец и негодяй, то какой же с него спрос?

Многие в этот момент осознают, насколько обычный суетный мир далек от того совершенства, которое ждет от нас Бог, сколько в нем соблазнов и искушений. Некоторые приходят к осознанию собственной ничтожности, невозможности без Бога совладать с собой, со своими грехами и страстями.

Кающемуся следует вспомнить, когда он впадал в гордыню, в уныние, в похоть, когда ленился, объедался, завидовал, гневался – и отречься от каждого из этих грехов. Следует понять, что холодность и равнодушие, скупость и мстительность, мечтательность и небрежность, боязливость и дерзость – все это грехи, в зависимости от обстоятельств большие или малые.

Позволит получить свободу от грехов

Генеральная исповедь помогает и разобраться в причинах грехов, выявлять глубинные мотивы поступков, заставляет прощать тех, кто когда-то давно сделал больно или предал и очистить душу покаянием.

Генеральная исповедь позволят ясно ощутить, что Бог не оставляет кающегося грешника, она не позволяет самооправдаться, глубоко проникая внутрь души человека, очищая ее от мусора страстей и грехов и даруя ему настоящую свободу – свободу от греха. Священник из Москвы Игорь Фомин (Казанский собор) в своих интервью предостерегает человека от быстрых выводов после генеральной исповеди и обращает внимание на то, что исповедь – это вообще процесс долгий. Следует не только осознать все свои грехи, но и избавиться от них, а это происходит не сразу: Сначала надо «вскопать поле» человеческой души, затем посадить на ней семена добра, а потом суметь добиться того, чтобы эти семена дали входы, а затем и плоды – в виде добрых поступков и молитв.