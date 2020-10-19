Почему каждому необходимо чаще обниматься

По мнению психологов в осеннее время года у большинства людей возникает депрессия и хандра. А справиться с этими состояниями помогут — нет, не таблетки и даже не посещение врача, а простые обнимашки!

Обнимаясь, человек улучшает как психическое, так и физическое здоровье. Во время объятий происходит расслабление мышц и стабилизируется кровообращение.

Польза объятий для физического здоровья:

укрепляется иммунитет, ускоряется выздоравливание;

улучшается работа миокарда;

снижается давление, повышается гемоглобин;

уменьшается болезненность при месячных;

происходит омоложение организма;

налаживается сон.

Польза объятий для психического здоровья:

появляется чувство счастья, улучшается настроение;

в организме образуется положительная энергия;

снижается стрессовое состояние, устраняется депрессия;

снимается внутренняя скованность;

ощущается защищенность и безопасность;уходят боязнь и беспокойства;

повышается самооценка.

Объятия — уникальное средство, полезное абсолютно всем, особенно детям. Психологи утверждают, если ребенок с раннего возраста был окружен заботой, лаской, поцелуями и объятиями родителей, он вырастет самодостаточным человеком, уверенным в себе и в своих решениях. Объятия положительно влияют на эмоциональный и интеллектуальный фон детей, а также на их физическое здоровье: объятия укрепляют иммунитет ребенка. Если родители часто обнимают ребёнка, то физическое развитие происходит полноценно. Если же мама с папой не уделяют ему внимания, то ребёнок может простудиться и даже начать заикаться. Также объятия положительно сказываются на нервной системе: благодаря объятиям ребёнок чувствует себя защищённым в окружающем мире, он справляется с паникой, чувством тревоги, агрессией. За счёт объятий происходит стимуляция определённых участков мозга, которые отвечают за настроение и принятие решений. Если ребёнок окружён лаской, то он заинтересованно смотрит на окружающий мир, хочет всё узнать, потрогать, увидеть, даже попробовать на вкус.объятия способствуют сближению ребёнка и мамы с папой, благодаря ним устанавливаются доверительные и уважительные взаимоотношения, в семье царит дружеская тёплая атмосфера, между родственниками происходит полное взаимопонимание.

Несколько интересных фактов об объятиях

Самые продолжительные объятия длились 31 час. Пара из Канады побила предыдущий рекорд парня и девушки из Великобритании – 24 часа 33 минуты. Обнимаясь, молодые люди смотрели любимый сериал, ели пиццу и общались.

Самое масштабное групповое обнимание состоялось в Канаде в 2010 году. Рекорд устанавливали 10554 пары.

Учёному Альберту Эйнштейну в трудные минуты помогали объятия жены.

Французские женщины выглядят стройными и счастливыми, потому что любимые мужчины обнимают их прилюдно в 3 раза чаще, чем это делают представители других стран.

Утверждения профессора Пригожевой гласят, что при объятиях массируется грудная клетка и там улучшается кровообращение.

Великим мастером по объятиям признали доктора Лео Бускалью, автора книги «Живи, люби и учись», установившего рекорд мира, отмеченный в книге Гиннесса.

21 января отмечают Всемирный День объятий, который утверждён в 1986 году по инициативе западноевропейской молодежи. Ещё один день, когда люди дарят друг другу объятия – это 4 декабря.

Обнимайтесь на здоровье и будьте счастливы!