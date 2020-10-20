«Мы не одноразовые стаканчики»: астролог рассказал о «возрасте души»

Нашу активность или упадок сил можно объяснить движением тел Солнечной системы, рассказал ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.

"В астрологии абсолютно никакой магии нет. Это наука, опирающаяся на механику движения небесных сфер, которая была известна и древним. Это одна из первых наук, когда жрецы наблюдали движение Луны и других небесных тел, определяя наилучшие времена для посева, уборки урожая и других целей. Луна влияет на приливы и отливы, другие планеты создают определенный энергетический рисунок, который влияет на состояние психики людей и состояние биосферы. Когда-то у нас упадок сил, а когда-то мы непонятно почему бодры и готовы действовать", - рассказал ученый.

По мнению Бородачева, гороскоп зависит от энергии, которую впитал человек во время своего появления на свет. Это становится определяющим фактором в нашем характере.

"Когда человек родился, он как бы заряжается той энергией, которая была в тот момент в Солнечной системе. Ну и есть еще эволюционный возраст души. Например, два человека родились в один и тот же час, но один уже осмысленно смотрит, а второй ничего еще не понимает. Это область метафизики и реинкарнации, которая подтверждает, что мы не "одноразовые стаканчики", - уточнил астролог.