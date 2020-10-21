Китайский гороскоп на ноябрь 2020 для всех знаков

Хотите узнать, что будет происходить в вашей жизни в ближайшее время?

Китайский гороскоп на ноябрь 2020 дает прогноз на вероятные события этого месяца для всех зодиакальных животных. Что же ждёт вас в сфере карьеры, финансов, любви, социальных отношений и здоровья?

Крыса

Крысы извлекут выгоду из того хорошего, что они сделали с начала года, но им также нужно начинать вырабатывать четкую стратегию и на новый год. Вы будете подвержены перепадам настроения, и это повлияет на ваше общее состояние. В вопросах личной жизни ожидайте положительных событий. А вот на здоровье могут сказаться стресс и напряжение последних месяцев.

Бык

Всё будет в пределах нормы, если вы сможете стабилизировать эмоции. В профессиональной жизни ждите препятствий, но вы преодолеете их упорным трудом и прагматизмом. Проблемы вполне решаемы с помощью подходящих компромиссов и хороших отношений с коллегами по работе. Зато финансы однозначно должны вас радовать в ноябре.

Тигр

Вы должны найти быстрые и правильные решения для всех волнующих вас проблем, если хотите добиться прогресса в карьере и личной жизни. При отсутствии доходов из других источников не стоит сейчас инвестировать или откладывать средства. Со здоровьем у вас будет всё в порядке, но вам стоит остерегаться физических травм.

Кролик

В профессиональном плане можно добиться прогресса, установив гармоничные отношения с коллегами и начальством. Вы должны решать проблемы осторожно и практично. У вас не будет проблем с финансами, однако следует избегать рискованных вложений и необдуманных приобретений. А вот в любви у Кроликов всё отлично, да и здоровье обещает быть прекрасным. Ваш настрой будет веселым и оптимистичным.

Дракон

Вы можете добиться успехов на работе, если не станете лезть на рожон. Не будьте чрезмерно амбициозными и довольствуйтесь тем, что есть сейчас. Финансовые перспективы весьма обнадеживают, а личные отношения вполне спокойны и даже позитивны. А вот со здоровьем нужно быть поаккуратнее, потому минимизируйте риски с помощью отдыха и здорового питания.

Змея

Карьерный рост не будет гладким из-за мелких преград, которые, как правило, замедляют прогресс, однако не поддавайтесь чувству разочарования и относитесь ко всему философски. Обратите внимание на финансы, поскольку расходы могут угрожать доходам. Зато любовные отношения и здоровье будут прекрасными, что не может не радовать.

Лошадь

Карьерный прогресс будет быстрым, и вы получите бонусы, похвалу и поощрения, а ваши усилия будут оценены руководством. В плане финансов вам не следует выходить за рамки бюджета, старайтесь быть максимально аккуратными с тратами. В личной жизни без изменений. Будьте начеку со здоровьем, чтобы не загнать себя к концу года.

Коза

Прогресс на работе идет медленно, потому проявляйте осторожность и рассудительность. Вам следует сосредоточиться на маленьких шагах, а не на проектах с размахом. В финансовом отношении вы должны быть очень бдительны, так как существует вероятность потерь. Для личной жизни можно посоветовать проводить побольше времени с партнёром, а вот здоровье будет нейтральным и без особых изменений.

Обезьяна

Удача в ноябре 2020 будет весьма многообещающей. Вас поддерживают коллеги и начальство. Все трудности разрешатся легко, но вот в финансовом плане перспективы не очень радужные. Вам следует избегать любых вложений при отсутствии лишних денег. Любовные отношения можно улучшить путем открытого и честного общения. Здоровье же требует внимания и даже медицинского обследования.

Петух

Петухов в ноябре ожидает большая удача по сравнению с предыдущим месяцем. Ваше взаимодействие с важными людьми будет улучшаться и расширяться, но с финансами всё же следует быть поаккуратнее. Отношения с партнёром нестабильны из-за того, что вы заняты работой. Ну а со здоровьем всё в порядке, и вам не о чем беспокоиться.

Собака

В ноябре 2020 карьерные перспективы и любовные отношения будут иметь положительную динамику. Не бойтесь усиленно рваться к целям на рабочем месте – это приведет к продвижению по службе и финансовым вознаграждениям. Здоровье не обнадеживает, и вам придется столкнуться с небольшими недугами, но это не критично.

Свинья

Свиньям будет не очень легко. На вашу работу влияют проблемы в других сферах жизни. Увы, но отношения с коллегами и боссами приводят к эмоциональным всплескам. Сократите расходы в ноябре и живите по средствам, а то и немного затяните пояс. Личные же отношения будут беспрепятственно развиваться дальше. Здоровье требует внимания и физических нагрузок, чтобы оставаться в форме.