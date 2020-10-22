Кто приходит к людям в сонном параличе

Сонный паралич – явление, которое испытывает человек, когда находится между бодрствованием и сном.

В этот момент у него случаются слуховые и зрительные галлюцинации. Однако мистика состоит в том, что во время сонного паралича приходят черные люди, тени и другие злые существа.

Впервые сонный паралич описали как медицинское явление в 1942 году. 69-летняя женщина рассказала, как это происходит.

«Когда я просыпаюсь, то понимаю, что не могу двигаться. Я пытаюсь что-то сказать, но не могу. Я очень четко слышу все, что происходит вокруг меня. Иногда я могу приоткрыть глаза, чтобы видеть происходящее перед собой. Иногда мне становится страшно, и я пытаюсь бороться, но ничего не выходит. Я начинаю дышать глубже. Мои дети научились распознавать мое состояние по звуку дыхания. Они трогают меня, и вот я уже могу двигаться, говорить, смотреть по сторонам»

В древних культурах

Еще до того, как до этого явления добралась наука, в древних культурах описывали демонов, которые приходят к людям во время сонного паралича.

Эскимосы считали, что сонный паралич появляется из-за шаманов, которые мстят определенной семье. В Бразилии считали, что к людям приходит Писадейра – старуха с длинными ногтями, которая скачет по крышам домов и душит тех, кто спит на спине с желудком, полным еды. В славянской культуре есть демон мара – призрак, который приходит по ночам, садится на человека и начинает его душить, а также приносит страшные сны.

В большинстве стран от этих духов ставили обереги, чтобы они не проникали в дом и не пугали людей. Английский художник Генри Фюзели даже написал серию картин под названием «Ночной кошмар», которая была навеяна рассказами о сонном параличе.

Что думают экстрасенсы

Экстрасенсы не согласны с научной точкой зрения и по-другому объясняют механизм сонного паралича. Они частично согласны с тем, что описывали в древних культурах. По словам магов и колдунов, во время сонного паралича человек находится между двух миров, поэтому может видеть злых сущностей.

Экстрасенсы утверждают, чтобы попасть в это измерение с сонным параличом, должно совпасть несколько условий. Во-первых, в районе должна быть сильная геомагнитная аномалия. Во-вторых, человек должен быть нервно истощен. В-третьих, все должно происходить в специальное время суток при определенной фазе Луны.

Многие люди утверждают, что после сонного паралича чувствуют себя подавлено и разбито. Маги объясняют это тем, что во время сонного паралича и перехода через миры человек тратит много энергии. В некоторых случаях ее могут забирать таинственные сущности, которые входят в контакт со спящим.

Алевтина Кузнецова