Бабушки рассказали, как в их время относились к изменам

Современные бабушки провели свою молодость в Советском Союзе.

В то время был совершенно другой политический строй, установки и жизненные ценности. Не было Интернета и социальных сетей. Общение строилось совершенно иначе, в том числе между супругами. Мы решили выяснить у представительниц старшего поколения, как в их время относились к изменам.

Валентина, 77 лет

В наше непростое время к изменам относились негативно. В моей семье измен не было, мы с мужем жили очень даже хорошо. Я знаю на сто процентов, что он мне не изменял. Я ему тоже не изменяла. Была семья, были дети, была любовь. У моих знакомых подружек такие вещи были. Муж моей подруги и пил, и гулял всю жизнь, это был ужас, а она все терпела. Но там детей не было. Она старалась как-то приструнить его, но вероятно пьянки и гулянки ему больше нравились. Через два года совместной жизни они развелись. Потом она вышла замуж, нарожала детей и была очень счастлива.

Галина, 72 года

В наше время измены, конечно, были. Я думаю, женщинам сложно было относиться к ним спокойно. Неверность близкого человека вызывала слезы на глазах. Нередко женщины плакали по ночам в подушку и долгое время обижались. Кто-то прощал, кто-то не прощал – все зависело от ситуации.

Наталья, 61 год

К изменам во времена моей молодости относились жестче, нежели сейчас. Не было того понимания и склада ума, что всякая измена объяснима. Не было психологов, которые бы с тобой работали. Молодых мамочек не пугало одиночество, потому что были бабушки и дедушки, которые были рядом и жили вместе. Поэтому женщинам было проще принимать решение.

Светлана, 81 год

Ну это трудно сказать, как относились к изменам. Когда мне муж изменил, как я думала, я его сразу вытурила. Он тогда первый раз приехал с курорта с ее адресом. Я не простила. Он знал об этом и был в шоке. Я собрала его вещи и выставила. И деваться ему было некуда.В таких ситуациях нужно раз и навсегда поставить точку. Это как насилие над женщинами. На тот момент мне было, по-моему, 33 года. Больше я замуж не вышла. О своем решении я ни разу не пожалела и всем советую ставить точку в подобных ситуациях.

Надежда, 70 лет

Когда я росла, я не знала, что это такое. Мой отец ревновал мать. Она работала учительницей. Он говорил, что она в школу ходит гулять. Он ее любил. Поженились родители после войны в 1946 году. Они никогда не дрались. Мое детство прошло без этого. Но, у моей подружки был случай в семье. У них пятеро детей. Отец тоже фронтовик, но он служил в Карелии. У него там появилась любовь и родился сын. Никто ничего не знал. Потом этот мальчик вырос, его призвали в армию, где он встретил своего родного брата по отцу. Мужчина погулял и вернулся в свою семью, но начал сильно ее тиранить, бил и жену, и детей. А та женщина обозлилась и написала письмо в Райком партии и его уволили после письма. Непорядочная семейная жизнь в советское время каралась. И женщины порой пользовались этим. Вообще мужчины, которые пришли с фронта, пережили тяжелую жизнь и невзгоды. Поэтому, когда на радостях они возвращались домой, то очень плохо себя вели. Это исторический факт. Есть фильм «Бабье царство». Там это все описывается. Фильм очень тяжелый советский, его редко показывают. Если измена происходит в жизни женщины, то проще похоронить мужчину, чем это пережить.