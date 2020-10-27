Фэншуй-прогноз на ноябрь: хороший потенциал для деторождения

В ноябре лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на западе и северо-западе.

Кроме того, интересный расклад Ци Мень Дун Цзя образуется на юго-востоке. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в текущем месяце.

И запад, и северо-запад имеют выраженный романтический потенциал.

Если вы в поиске своей второй половинки, после 7 ноября проводите больше времени именно в этих секторах. Это увеличит ваши шансы на успешные знакомства и развитие отношений.

Если вы давно в паре и мечтаете о детях, то оба сектора также исключительно благоприятны для деторождения. Особенно запад. Просто установите здесь свою кровать и позвольте энергиям звезд помочь вам.

Кроме того, запад в ноябре будет лучшим местом для занятий вашего школьника или студента. С этой целью вы можете использовать как запад всей квартиры, так и запад личной комнаты вашего ребенка.

Северо-запад будет особенно синхронен с деятельностью государственных служащих, чиновников, юристов, а также тех, кто занят каким-то оформлением, работает в сфере красоты, с теми, кому приходится много выступать, кого-то представлять или что-то рекламировать.

Интересный расклад Ци Мень Дун Цзя на юго-востоке можно эффективно использовать, отправляясь после 7 ноября в путешествие на юго-восток.

Таким образом вы можете активировать сразу две благоприятные структуры.

Так называемый Проход Ветра, который исключительно хорош для всех дел и бизнесов, связанных с путешествиями, информацией, презентациями, рекламой и экзаменами. И структуру Настоящее Притворство, которая традиционно используется для стимулирования удачи в бизнес-сделках, получения наград и подарков, для активации саморазвития и духовного роста.

Кроме того, здесь есть дополнительный потенциал для стимулирования карьерного продвижения.

Но даже если ехать вы никуда не собираетесь, активная жизнедеятельность на юго-востоке может вылиться получением хороших новостей в скором будущем.

Единственный момент: для умиротворения жестковатой комбинации звезд установите на юго-востоке большой стеклянный сосуд с чистой водой, можно подсоленной.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые не стоит тревожить, дабы не спровоцировать лишних проблем.

Это традиционный в 2020 году восток, к которому добавится юго-запад.

Старайтесь не активировать энергии этих секторов и проводите здесь как можно меньше времени.

С пожеланием фэншуйного ноября, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун