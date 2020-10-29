Прогноз Ба Цзы на ноябрь: не время рисковать

Ноябрь 2020-го – месяц Красной или Огненной Свиньи, Дин Хай.

Но пусть наименование «огненной» не вводит никого в заблуждение.

Огонь этого месяца будет очень слаб. Зато в расцвете будет элемент Воды. Поэтому тех, кому он полезен, ждет удачный месяц; и они смогут пополнить свои энергетические резервуары.

Ну а тех, кому не полезен, ждут непростые времена. Тем более, что столп месяца Дин Хай стоит в ряду так называемых Звезд банкротства. В такое время нужно быть очень осторожным в финансовых решениях, не пускаться в авантюры и рисковые операции. А лучше, наоборот, всячески перестраховываться, избегать необоснованных трат и заботиться о своем здоровье и отношениях.

Небесный ствол месяца знак Дин обозначает в том числе информацию, документы. Земная ветвь месяца, в свою очередь, относится к разряду звезд Путешествующая лошадь. Звезда ускоряет процессы и способствует активным перемещениям и переездам.

Поэтому в наступающем месяце можно ожидать большей подвижности и активного информационного потока, а также акцента на работу с бумагами.

Врата Непроходимости, находящиеся в одном доме с небесным стволом Дин, говорят о том, что в текущих жизненных процессах будет много неясного, тайного или скрытого. И часто могут возникать непредвиденные задержки или потери. Поэтому при подписании важных документов и во избежание возможных проблем в текущих делах тщательно все продумывайте, проверяйте и перепроверяйте.

Кроме того, альянс Дин с Вратами Ду Мэнь может породить масштабный информационный поток с большим охватом. В частности опять могут всколыхнуться новости, связанные с болезнью, коронавирусом, судебными процессами и тайнами звезд.

Месяц определенно будет более событийным для родившихся в годы и месяцы Змеи (в мае, после 4-8 числа), а также для рожденных в годы, оканчивающиеся на 3. Аспекты столкновения с энергиями месяца внесут некую динамику в их жизнь.

Для рождённых в годы, оканчивающееся на 3, активизируется звезда Меч. Используйте этот Меч по назначению: проявите необходимую твердость там, где нужно с чем-то покончить или расстаться с чем-то отжившим.

Люди, в гороскопах которых присутствует знак Дракона (а это, в частности и родившиеся в апреле, после 4-8 числа), могут ощутить на себе влияние так называемого Наказания Воды. Им следует проявлять повышенную осторожность со всем, что связано с элементом Воды: не заплывать за буйки (в прямом и переносном смысле), не пить непроверенных жидкостей, вовремя устранять возможные протечки в доме и т. п.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 6 и 7, могут рассчитывать на помощь Звезды Благородного человека. Обязательно найдется кто-то, кто окажет им необходимое содействие и поддержку.

Для важных дел и начала новых проектов старайтесь не использовать дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 10 и 22 ноября 2020 года.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)