Китайский знак Белого Быка начнет менять наши жизни с 17 декабря

Время – вещь текучая. Так же, как и энергия.

Поэтому вряд ли можно говорить о каком-то единственном моменте, после которого по щелчку вступают в полную силу энергии нового года. Это происходит постепенно. Но некоторые точки отсчета, конечно же, есть.

Новые ветры задуют с 17 декабря 2020 года. Это время, когда нисходящая волна энергии Инь поменяется на восходящую волну энергии Ян.

Дата смены волны рассчитывается с помощью китайской прогностической техники Ци Мень Дун Цзя. С этого момента энергии нового года зарождаются во времени и окружающем пространстве, постепенно начинают расти и набирать силу.

Таким образом в конце декабря уже можно внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, что происходит вокруг. Люди с тонкой настройкой раньше других почувствуют дыхание нового времени и постепенную перемену общей драматургии.

Следующий этап – январь 2021 года. Это месяц земной ветви Чоу или Быка. А 2021 год – год Быка. Поэтому уже в январе земная ветвь года войдет в полную силу, не дожидаясь начала года по китайским календарям. И мы сможем явственно ощутить влияние энергии иньской земли Чоу в своей жизни.

Пожалуй, самый важный рубеж – 3 февраля 2021 года. Это начало сезона Становление весны и начало нового года по Китайскому солнечному календарю.

В это время природа начинает пробуждаться и оживает самая инертная и медленная энергия уровня Земли.

И это очень важный момент для всех практиков китайской метафизики.

Поскольку именно в этот период с 3 по 5 февраля происходит кардинальная перемена энергий и перемещение неосязаемых сил энергии Земли, которые учитываются в таких практиках, как Ба Цзы и Фэншуй.

К этому времени желательно определиться с тем, что лично вам несут энергии нового года, выработать тактику поведения и произвести в своем доме необходимую коррекцию фэншуй.

Официальный Китайский Новый год является плавающим. Он наступит чуть позднее. Дело в том, что китайцы празднуют его по Лунному календарю, и его началом является второе новолуние после дня зимнего солнцестояния.

В этом году это 12 февраля 2021 года.

Есть еще один важный этап. 5 марта с наступлением месяца Синь Мао в полную силу войдет энергия небесного ствола года – иньского металла Синь. Именно в это время (до 3 апреля) каждый из нас вполне прочувствует, что несет ему энергия Неба в новом году. И энергии года Белого Быка или Синь Чоу окончательно и бесповоротно войдут в нашу жизнь.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)