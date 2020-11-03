Фэншуй-прогноз на 2021 год: звезда интеллекта прилетит на Юг

К 4 февраля 2021 года произойдет глобальная перемена энергии и перемещение неосязаемых сил энергии Земли.

Это изменит энергетику пространства в каждом доме. Учитывая энергетическое влияние сил фэншуй, обращайте фокус своего внимания на те сектора вашего дома, куда попадают жизненноважные объекты. Это входная дверь в дом, квартиру или вашу личную комнату, спальня, спальное место, рабочий кабинет или рабочее место в офисе.

Юг в новом году существенно облагородится и станет одним из самых благоприятных секторов в доме. Тормозящая все дела и проекты Звезда болезни уступит место умной и полезной звезде – Единице-белой.

С Единицей часто связано какое-то начало, обнуление и обновление.

Поэтому обладатели домов с активным югом почувствуют прилив новых сил и обретут новые надежды.

Традиционно Единица дарует ум и умные идеи, стимулирует духовную подвижность, страсть к исследованиям и путешествиям. В общем, активизирует все, что так или иначе связано с процессом познания мира.

Это замечательный сектор для организации занятий вашего школьника или студента. С этой целью хорошо использовать южный сектор личной комнаты вашего ребенка.

Если вы работаете над диссертацией, пишите статьи или повышаете квалификацию, вам также полезно заручиться поддержкой южной звезды.

Кроме того, Единица отвечает за коммуникацию и дает продвижение за счет многочисленных связей. Это энергия помощи и поддержки. Если долго находиться под ее воздействием, можно стимулировать появление в вашей жизни полезных людей, хороших учителей и мудрых наставников.

Южный расклад Ци Мень Дун Цзя, в добавок, делает юг одним из самых перспективных секторов в материальном отношении. Именно здесь открываются годовые Врата прибыли и активничает материальный дух Цзю Ди.

Да и сам расклад, пожалуй, самый лучший в годовой карте.

Ситуация определяется как «Звездный непарный входит в область Великого Инь». Это значит, что все документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будет удача и успех».

Небесный ствол Дин дополнительно указывает на то, что обладателям активного юга придется иметь дело с обилием информации и много работать с документами.

Комбинация ствола с Вратами Рождения стимулирует выраженную удачу в сфере романтики, налаживания отношений, новых знакомств, свадебных торжеств и рождения детей.

В целом картинка здесь очень красивая, яркая, но спокойная, располагающая к жизнедеятельности заметной, продуктивной и ощутимо выгодной.

Единственный момент, на который надо обратить внимание, – наличие рядом юго-востока с плохой годовой звездой. Поэтому влияние южной и юго-восточной годовых звезд желательно четко разграничить. С этой целью полезно посмотреть в Интернете какое-нибудь видео о правильном расселении звезд в фэншуй.

С пожеланием фэншуйного года, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)