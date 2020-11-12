Когда, где и с кем из любимых мы встретимся в следующих жизнях

Эзотерики и представители различных религий уверены, что наша нынешняя жизнь – это только одно из наших земных воплощений.

Каждый раз, умирая, человек заканчивает очередной «эпизод», а рождаясь снова, начинает новый, но не помнит об этом. Где мы рождаемся, в какой семье и с какими внешними данными определяется нашими прошлыми жизнями и поступками в них. И часть людей, которых мы встречаем в жизни текущей, были с нами в отношениях в прошлых воплощениях. Считается, что, если мы снова встретились, значит, между нами существует кармическая или «душевная» связь. Встреча с многими людьми в нашей жизни не является случайной. Она происходит для решения задач, не завершившихся в прошлых воплощениях. Среди всех окружающих нас людей не так много тех, с кем мы действительно сближаемся и вотношения с которыми вкладываемся.

Специалисты по прошлым жизням считают, что у каждого человека есть несколько «душ», с которыми они связаны наиболее тесно. Необязательно, что мы видимся с ними в каждом воплощении, но происходит это достаточно часто. Роли наши при этом могут меняться в зависимости от того, какие отношения сложились в предыдущий раз, и кто кому «задолжал» эмоции. Следующая встреча призвана уравновесить ситуацию. Так, в одном воплощении мы можем быть парой, а в другом – родителем и ребенком. Как бы то ни было, эти «души» мы узнаем сразу из множества других.

Бывало ли с вами такое, что первый раз встретившись с человеком, вы чувствовали, что знакомы с ним как будто всю жизнь? Это один из самых важных признаков «души из прошлой жизни». Вам с этим человеком сразу становится легко и комфортно, вы даже можете обнаружить, что у вас схожие интересы и вы любите одни и те же места. Вы можете осознать, что чувствуете друг друга на расстоянии, и можете разговаривать часами, находя все новые темы. Чаще всего такие встречи происходят в сложные или важные моменты нашей нынешней жизни. Души из прошлого помогают нам пройти непростой этап, поддерживают и заряжают энергией. Случается, что мы с ними расходимся и в этой жизни, но важно понимать, что это происходит тогда, когда мы решаем ситуацию, в которой мы с этим человеком «застряли» в прошлом воплощении. Не стоит жалеть о произошедшем. Если это «наша» душа, мы снова увидимся в следующей жизни.

Давайте верить в то, что наша связь с близкими душами не потеряется в вечности.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог