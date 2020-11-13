Переменам быть: тектоника финального соединения Юпитера с Плутоном

13 ноября – день завершения цикла соединений Юпитера и Плутона.

Это третье в 2020 году соединение Юпитера, как планеты расширения масштабов и перспектив, с Плутоном – планетой, связанной с трансформационными процессами, очистительными процедурами и регенерациями. Что немаловажно – для природного «добряка» Юпитера этот цикл пришёлся на и без того тяжёлый годовой транзит по знаку Козерога, где Юпитер теряет свою силу влияния и мощь. Можно сказать, что в 2020 году Юпитер попал в двойной капкан.

В дальнейшем, прибегая к характеристикам завершающего в этом цикле соединения Юпитера с Плутоном, нельзя не учитывать и параллельное однократное, оттого не менее значимое прямо-таки столкновение Сатурна с Плутоном в январе 2020-го, ставшего одним из основных предвестников глобальных перемен.

Именно эти два соединения Сатурна и Юпитера с Плутоном, а также грядущее в декабре 2020-го Великое соединение Юпитера с Сатурном более явственно помогают увидеть взаимосвязь событий на небе и на земле по изречению, запечатлённому в изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста трижды величайшего, – «Что вверху, то и внизу..». На этом основании (уже в рамках соединения Юпитера с Плутоном) можно допустить суждение, что вся система ценностей и сила благоденствия Юпитера, его типичные сферы влияния и принципы не только проходят испытание на прочность и слом, но будем надеяться и на возрождение пусть и в изменённом виде.

Что это за система ценностей и «юпитерианские сферы», которые проходят нелёгкие процессы разложения и перерождения? В первую очередь в самом общем виде – идея неограниченных свобод и либерализма, толерантности и глобализма, бездумного потребления. Неминуемые перемены ждут все основные ниши большого бизнеса и банковскую систему (особенно кредитования), международных отношений. В самом практическом разрезе все мы увидели редкое низложение в 2020 году такой отрасли, как туризм, напрямую связанной с вибрациями Юпитера, а также смежной с туризмом сферы авиации, системный кризис сферы образования, к которой Юпитер имеет непосредственное отношение, а также спорта.

Условно Юпитер-Запад, Сатурн-Восток: можно сказать Юпитер – планета европейская, да и Европа – спутник Юпитера, который иногда так и называют – Луна Европы. Здесь очевидна связь – плохо Юпитеру – плохо Европе. Речь идёт о начале тектонических процессов не только в европейском регионе, но и в США, государстве, имеющим повышенный ресурс за счёт поддержки Юпитера, и всю атрибутику, связанную с этой планетой. Ну а тройное соединение Юпитера с Плутоном лишь символически подчёркивает надвигающиеся перемены.

Однако в данный момент многое выглядит, как остановка в пути перед разворотом, в котором Юпитер играет важнейшую роль в свете грядущего эпохального соединения с Сатурном в 1 градусе Водолея в день зимнего солнцестояния 21 декабря. Именно это соединение станет тем «прожектором перестройки», «зарёй коммунизма» в развитии общества на долгие годы.

Serg Korablev