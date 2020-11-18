Фэншуй-прогноз на 2021 год: Север. Звезда болезни

Напоминаем, что глобальная перестановка годовых звезд фэншуй в каждом доме произойдет 4 февраля 2021 года.

С этого момента жизнь обладателей проявленного севера существенно притормозится. Быстрая и напористая звезда Тройка-бирюзовая уступит бразды правления медленной и пробуксовывающей Двойке-чёрной. Ее еще называют Звездой болезни.

В плане физиологии звезда чаще всего обращает наше внимание на проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, в северном положении звезда может негативно сказаться на состоянии мочеполовой системы, ушей, ступней.

Звезда, конечно, не самая радужная. Но пугаться не стоит. Ведь тот, кто предупрежден, тот вооружен. Обитателям выраженного севера важно попросту звезду болезни опередить: вовремя заняться профилактикой и пройти необходимое обследование, обеспечить себе здоровый сон и правильное питание. Звезда всегда довольна, когда вы уделяете достаточно времени и средств на свое здоровье. Причем, делаете это регулярно.

Забота и внимание к физиологии могут понадобиться не только вам, но и вашим близким. Не зря именно на Двойке зарабатывают те, кому в силу профессиональной деятельности приходится заботиться о здоровье или здоровом росте других. Это звезда мамочек.

Кроме физиологии, звезда «отвечает» за сохранение материальных благ и имеет непосредственное отношение к недвижимости.

В 2021 именно здесь, на севере, открываются Врата Сы Мэнь, также имеющие отношение к недвижимости, к земле. Поэтому любая работа «северян» на земле и с энергиями земли будет энергетически поддержана.

Помимо упомянутого, Двойка позволяет профильно зарабатывать на животноводстве, земледелии, строительстве, торговле продуктами питания, медицинскими препаратами, стройматериалами.

Ну а «болезненность» энергии традиционно может проявляться непредвиденными задержками, препятствиями, стагнацией и денежными потерями.

Несмотря на пробуксовку в делах, не старайтесь подстегнуть их развитие, пускаясь в неоправданные авантюры. Звезда Случая в альянсе с Вратами Смерти – не лучшая комбинация для масштабных экспериментов.

А вот любые чистки, экспертиза ценности и утилизация лишнего – это синхронные занятия для северной энергии.

В качестве профилактической коррекции негативных проявлений Двойки обычно используют специальное средство – тыкву-горлянку. Ее можно заменить менее экзотичными металлическими вазочками с узким горлом или связкой монет.

С пожеланием фэншуйного года, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)