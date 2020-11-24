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5 признаков самого редкого типа личности в мире (таких всего 2% на планете)

Рамблер3 часа назад
Фото: depositphotos

Типология Майерс-Бригс – тест, разделяющий людей по типам в зависимости от черт характера, качеств и предпочтений.

Базируется на типологии Юнга, который считал, что человек воспринимает мир четырьмя способами: через мышление, чувства, интуицию или ощущения. Исследования Майерс-Бриггс из 4 типов сделали 16 и создали тест, который широко распространен в США и Европе, используется во многих учебных заведениях и при приеме на работу.

Чтобы пройти тест на типологию Майерс-Бриггс, нужно ответить на 93 вопроса. Они представлены в виде тестов с 2 вариантами ответов. В конце вы узнаете свой тип креативности, лучшую сферу для развития личности. Часть типов весьма распространены, другие встречаются реже.

Что же касается типа INFJ, то он – самый редкий и к нему принадлежит всего 2 % населения планеты. Он расшифровывается следующим образом: Introversion – интроверсия (ориентация на внутренний мир), Intuition – интуиция (доверяет ощущениям в принятии решений), Feeling – чувство (чувствует людей и события, любит работать с абстрактными идеями), Judgment – суждение (предпочитает структурированную жизнь).

Люди этого типа обладают уникальным характером. Чтобы получить подтверждение, что у вас именно этот тип, лучше всего пройти тест. Но даже без него, существует несколько маркеров, что это ваш типаж.

1. Сильная интуиция – один из главных признаков. Вас часто называют «провидцем» за способность «видеть» людей и заранее знать исход событий даже тогда, когда к этому нет никаких реальных предпосылок.

2. Эмпатичность у вас зашкаливает. Вы способны рассказать о характере человека или понять его чувства порой лучше, чем он может это сделать сам. Вы способны остро воспринимать чужие эмоции и переживать состояние другого человека наравне с ним.

3. Вы – творческий человек, у которого всегда множество идей. Вы любите искусство, книги, обсуждаете философские или духовные темы. Ваш взгляд на мир глубок, вы во всем стараетесь докопаться до первопричины, а поверхностные объяснения происходящего для вас скучны.

4. Спокойствие и терпение – ваши постоянные спутники. Вы цените гармонию в отношениях и пытаетесь привнести ее во взаимодействие с окружающими.

5. Ваша целеустремленность и настойчивость заслуживает уважения. Вы – перфекционист и не только не боитесь трудностей на пути к цели, но и делаете свою работу на самом высоком уровне.

А теперь попробуйте пройти тест и проверить, ваш ли это тип.

Марина Басманова, клинический психолог

Психология

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