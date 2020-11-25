Новогодние приметы, которые соблюдали наши предки

Новый год — значимый праздник для всех людей. С детства он воспринимается как что-то волшебное и загадочное.

Ощущение праздника наступает уже с наступлением зимы, особенно когда в магазинах появляются новогодние атрибуты, а в городе украшают ёлки и строят ледяные городки.

В это время люди становятся суеверными и стараются соблюдать новогодние приметы. Особенно этому подвержены женщины. Женщина более романтичная натура, предрасположенная к различным суевериям, поэтому она будет стараться выполнить всё правильно.

Каждый человек хочет встретить Новый год хорошо, чтобы провести следующий год особенно удачно и счастливо. Возможно, поэтому в народе существует ряд новогодних примет и суеверий. Они передаются из года в год, от поколения к поколению.

Самая волшебная ночь – с 31 декабря на 1 января. Именно в это время действуют знаки, способные изменить судьбу в Новом году. Праздники должны проходить в радости и веселье, а Новый год – особенно.

- Нельзя ссориться за праздничным столом – можно накликать беду.

- Разбитая посуда может повлечь за собой ссору.

- Не стоит торопиться убирать всё со стола – это примета голодного года. Чтобы удача сопутствовала, лучше всё доедать и не выбрасывать остатки еды.

- Все гости должны быть приняты в дом – они принесут хозяевам материальный достаток.

Для улучшения финансового положения существуют следующие приметы:

- Венок над входной дверью.

- Новый веник, украшенный красной лентой. Причём поставить его нужно в угол и перевернуть ручкой вниз.

- За час до прихода гостей зажечь в доме свечи.

- Провести перед праздником глобальную уборку.

- Все старые и ненужные вещи следует выбросить. А также не надо оставлять грязное бельё. В общем, надо входить в Новый год в чистоте.

- Встречать Новый год в новом наряде.

-Простить своих обидчиков и попросить прощения у людей, которых вы чем-то обидели.

- Положить в карман или иметь при себе крупную денежную купюру.

- Накануне праздника отдать все долги, чтобы они не преследовали вас в следующем году.

- На белую скатерть накрыть закуски на Новый год в изобилии.

- Во время боя курантов загадать заветное желание. Под все края скатерти положить монетки из жёлтого металла.

Заранее подготовившись и выполнив новогодние приметы, вас будут сопровождать в следующем году удача, успех, деньги и все ваши желания сбудутся.