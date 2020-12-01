В какие дни опасно садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 30 ноября по 6 декабря.

Лунное затмение в понедельник создаст неблагоприятные условия для водителей и во вторник тоже, причины — спешка, неверная оценка ситуации. Поэтому в эти дни имеет смысл ограничить поездки и внимательнее прогнозировать развитие спектакля на дороге, учитывая появление разнообразных неадекватных водителей в пути.

Среда и четверг мягче, спокойнее, но стоит быть осторожнее в узких и плохо обозреваемых местах на парковках, в гаражах, где есть риски мелких повреждений.

В пятницу утром могут быть задержки в пути, имеет смысл долить масла, топлива, возможно, других необходимых машине жидкостей. Суббота и воскресенье — удачные дни для вождения, в том числе учёбе вождению, поездок с целью отдыха и развлечений.