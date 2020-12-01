Каким станет мир к 2023 году

Наверное, многие уже слышали, что человечество вступает в новую Эру, в которой придется отказаться от старого уклада жизни, а востребованными станут новые знания и умения.

2020 год, как и ожидалось, стал своеобразной «лакмусовой бумажкой», высветившей основные проблемы и подтверждая необходимость меняться.

Итак, что ждет нас дальше? Тренд на изменения (зачастую болезненные) будет продолжаться. Тяжело придется тем, кто цепляется за старое, кто консервативен и не желает признавать необходимость изменений (в том числе и внутренних) – путь таких людей будет протекать особенно сложно.

Эра высоких технологий и их роста и развития продолжится. Но следует быть осторожными – все, что связано с мгновенным распространением информации в обществе нужно будет проверять и перепроверять, особенно это будет актуально в 2022 году, когда из-за вбросов и умышленного искажения информации можно серьезно пострадать. А через год возможна «усталость» в обществе от слишком большого проникновения интернет-сервисов в повседневную жизнь. Также наберут популярность различные направления, связанные с «детоксом» от информационного потока.

Курс на осознанность и духовное развитие будет продолжен и достигнет своего апогея к 2023 году. 21-й год поставит многих перед необходимостью посмотреть на свой жизненный путь, расставить приоритеты, отвернуться от материального в пользу духовного – поиска ценностей и смыслов. В 2023 году возможно появление новых гуру и просветленных Учителей.

Количество людей, способных на контакт с тонкими мирами, владеющих экстрасенсорикой, имеющих доступ к информации о прошлых воплощениях, будет только увеличиваться. Одновременно с этим увеличится количество людей, не способных «переварить» такие частоты, поэтому возможны нервные срывы, психозы, суицидальные риски. Сложнее всего придется в 2022 году, когда человечество столкнется с необходимостью постоянно отличать ложь от правды и рассчитывать только на свою интуицию – далеко не каждому это окажется по силам. Однако те, кто пройдет это испытание, смогут занять лидерские позиции в изменившемся мире.

Диана Сабитова