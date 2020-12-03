Как украсить дом к Новому году по фэншуй

Под Новый год мы традиционно уделяем существенно больше внимания своему дому.

Это и генеральная уборка, и экспертиза ценности имеющегося, и, конечно же, новогоднее убранство, украшательство и создание новогодних тайничков с подарками и сюрпризами.

Все это приводит энергию дома в броуновское движение, беспокоит и активизирует звезды фэншуй. Звезды обладают разной силой и качеством проявления. И очень важно накануне Нового года не всколыхнуть ненароком злые недружелюбные силы, но запастись поддержкой и содействием звезд, несущих добро, радость и процветание. Не зная базовых звезд своего дома, вы можете ориентироваться хотя бы на гостевые: годовые и месячные.

Если говорить о новогоднем застолье, больше других мне нравится энергия северо-востока. Врата отдыха Сю Мэнь и интеллектуальная звезда фэншуй Единица-белая настраивают на добросердечную душевную обстановку с умными разговорами, настроем на развитие, обновление и счастливый случай.

Если подыскивать благоприятное место для такого мощного активатора энергии, как новогодняя ёлка с гирляндами, то ее лучшего всего разместить на северо-западе. Таким образом, вы активируете благоприятную комбинацию двух лучших звезд текущего периода, которые стимулируют стабильность и процветание.

Кроме северо-запада, удачными секторами для установки ёлки будут запад, северо-восток и юго-восток. Но на юго-востоке желательно не использовать много Огня. Например, слишком активных гирлянд. И после 4 января ёлку с юго-востока нужно будет обязательно убрать.

Если установить ёлку в указанных секторах не получится, вполне приемлемыми секторами будут север и юго-запад. В таком случае обязательно используйте игрушки или украшения красного цвета, чтобы утихомирить противоречиво проявляющуюся энергию несвоевременных звезд 3 и 4.

Юго-запад будет привлекателен еще и тем, что это отличное место для того, чтобы до поры до времени припрятать новогодние подарочки. Блестящая звезда Тянь Ин, Врата Великолепия и дух высокого качества Чжи Фу создадут правильную атмосферу подлинной красоты и праздничности.

А вот восток и юг в декабре – табуированные сектора как для установки ёлки, так и для новогодних посиделок. Старайтесь не активировать энергию этих мест лишней активностью. Здесь будут уместны и даже желательны только спокойные украшения белого, золотого и серебряного цветов, а также звенящие металлические колокольчики.

С пожеланием красивого Нового года, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)