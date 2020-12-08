Прогноз Ци Мень Дун Цзя на 2021 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 2, 9, 3 и 5

Напоминаем, что прогноз касается только первого слоя видимой социальной жизни натива, не углубляясь в более закрытые слои личной и внутренней жизни.

Родившиеся в годы, оканчивающиеся на 2 и 9, в 2021 году станут самыми активными. И самыми подвижными в прямом и переносном смысле.

Именно им придется быть основными решалами и справляться с возникающими текущими проблемами. Именно они же и будут их создавать. И делать это напористо, громко, иногда и чересчур, используя порой небесспорные способы и средства.

В пылу активной жизнедеятельности и борьбы, не забывайте о здоровье и безопасности. Избегайте необоснованных рисков. И старайтесь на все смотреть со здоровым чувством юмора. Это существенно облегчит вам жизнь.

Кроме того, скандальные Врата Шан Мэнь в конструктивном варианте можно проиграть, уделив достаточно времени спорту, активным прогулкам или путешествиям.

Совет для Двоек – проявлять больше терпения и не дать себя опутать постороннему человеку. Девяткам – обязательно заниматься здоровьем.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 3, будут, что называется, себе на уме. Им, как никому, стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. Возможно, это поможет им вовремя использовать счастливый Случай и не рисковать там, где это может быть чревато потерями.

Тройкам также желательно весь год заниматься профилактикой и заботиться о своем здоровье. По раскладу будут особенно синхронны чистки организма, ограничения в еде и отказ от вредных привычек.

Да и в целом актуальна общая экспертиза ценности нажитого, избавление от старого, прореживание и обновление. В том числе, а может и прежде всего, в отношениях.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 5, в 2021 находятся в противостоянии с энергией небесного ствола года. В каком-то смысле они будут плыть против течения и часто будут выступать в роли боязливых консерваторов.

Пятерки будут внимательно следить за всем, что происходит, подвергая контролю, критике и сомнению все то новое, что будут рождать авангардисты года. Действовать предпочтут чаще всего скрытно, особенно не высовываясь и стараясь удерживать свою позицию.

А все потому, что многое из того, что будет происходить, им просто не понятно и, соответственно, не ясно, что со всем этим делать.

Может быть и поэтому, Пятерки чаще обычного будут интересоваться метафизикой в надежде хоть где-то получить ответы на свои сомнения и возникающие вопросы.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Астрология Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)