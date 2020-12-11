Прогноз Ци Мень Дун Цзя на 2021 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 6, 7 и 8

Напоминаем, что в основу прогноза положен анализ в годовой карте Ци Мень Дун Цзя единственного элемента – небесного ствола года рождения человека.

Поэтому прогноз касается только первого слоя видимой социальной активности, не углубляясь в более закрытые слои личной и внутренней жизни натива.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 6, в новом году будут очень энергетичны. Поэтому с ними лучше не бороться.

Прибыль будет тянуться к ним, а они, в свою очередь, будут порождать деньги. Это хороший задел на удачу в делах материальных.

Ситуации вокруг Шестерок будут достаточно быстро меняться.

Что может провоцировать некоторую тревожность.

Несмотря на их силу и значительность, неизбежно некоторое недопонимание и споры с влиятельными лицами. Поскольку окружение может оказаться таким же самоуверенным и амбициозным, как и они сами.

Небольшая подсказка: держите в руках источники информации.

Вовремя представленный документ может оказаться большим подспорьем.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 7, окажутся любимцами Фортуны.

Они будут на виду, и они будут блистать. К этому надо быть готовым.

Небесный ствол их года рождения выступает в альянсе с Вратами Рождения или Прибыли. Поэтому хорошие доходы, удача в делах, связанных с недвижимостью, и гармоничные порождающие отношения с окружением (имеется ввиду дальний социум) им обеспечены.

У Семерок образуется, пожалуй, лучший расклад года – «Звездный непарный входит в область Великого Инь», обозначающий, что «Все документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будет Удача и Успех».

В добавок им явно будет благоволить начальство.

Одним словом – свезло, так свезло.

А вот рожденные в годы, оканчивающиеся на 8, начальство жаловать не будут. В каком-то смысле они сами будут вести себя как начальство, явно осознавая свою ведущую роль и компетентность в каких-то областях.

Они будут независимо удерживать свои позиции, будучи при этом яркими, выразительными и общительными. Не замеченными с таким раскладом Восьмерки определенно не останутся. Поэтому им стоит поработать над своей представительностью и презентабельностью.

Есть хороший потенциал заручиться поддержкой влиятельных лиц и получить некий заряд энергии от путешествий и иных перемещений.

Не стоит бояться впрягаться в проблемные ситуации. Именно Восьмерки в новом году смогут найти лучшие решения и выходы из трудных положений.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)