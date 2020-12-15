Топ-5 холостяков в гороскопе

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мехди Вафа рассказал, какие мужчины по знаку зодиака тяжело решаются на брак.

Также специалист объяснил, почему они не хотят этого делать.

Так, пятое место занял Стрелец, который отрицает власть женщины над мужчиной. Зачастую представители этого знака выбирают карьеру вместо семьи.

На четвертом месте располагается Козерог. Он является слишком свободным, поэтому такое событие, как свадьба, может не вписаться в его планы. В данной ситуации решение будет зависеть от избранницы и ее мудрости.

Третье место, по словам экстрасенса, занимает Лев. Если опыт первых отношений у него был отрицательным, велик шанс, что такой мужчина не решится на брак.

Вторыми в этом рейтинге являются представители Весов. Такие мужчины выбирают свободу и одиночество, если не чувствуют сильной любви к избраннице.

По мнению эксперта, первое место занимает Рак, привыкший к разнообразию женщин. Он часто теряет контроль и выбирает вместо семьи популярность среди девушек.