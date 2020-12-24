Назван самый верный и неверный знак зодиака

Каждый знак зодиака хорош в определенной сфере. Однако всем ли стоит доверять?

Предупрежден – значит вооружен. Нужно знать, к кому стоит относиться с опаской, а кому доверять.

Все астрологи поголовно считают самым преданным и верным знаком зодиака – Тельца. Тельцу постоянно требуется вторая половинка для полного счастья, тогда у него будет все в порядке. Эта потребность выражается как на психологическом, так и физиологическом уровне. Если Телец выбрал партнера, то ему трудно будет представить, что рядом с ним окажется кто-то, кроме этого избранного.Представители данного знака хранят верность до конца, даже если вы оступитесь. Однако, если вы измените партнеру с данным знаком зодиака, не факт, что вас простят. Тельцы очень серьезно воспринимают отношения, и если он посчитает ваше поведение предательским, то может не простить до конца своих дней. Даже прикрываясь милой улыбкой, он будет глубоко в душе рыдать от разочарования.

Близнецы – знак зодиака, считающийся самым изменчивым и двуличным.Это касается и их отношений. Близнецы – активны, они всегда пребывают в движении и ищут новых эмоций, знакомств и новостей. Многим Близнецам не хватает любви со стороны одного человека, поэтому они ищут отклики и в окружающих людях. Если вы хотите быть ближе к Близнецу и хоть как-то настроить его на путь верности, то будьте как он, интересуйтесь тем, чем интересуется он. И, возможно, удача улыбнется вам.