5 знаков зодиака, которые помирятся с бывшими в январе

Таролог Саона рассказала, кто даст еще один шанс старому роману.

Для этого знака зодиака в январе настает время неожиданностей и переворотов. Жизнь кипит и требует вашего внимания. Повышенная концентрация сейчас как раз кстати, особенно если это касается романтических отношений. Идти по зову сердца — это романтично и сказочно, но реальность несколько отличается от рассказов про принцев на белых конях, которые спасают принцесс из замков. Не все мужчины из тех, кто будет проявлять к вам внимание, заслуживают взаимности от Тельца. Будьте критичнее к тем, кто уже оступился и пошел другой дорогой.

Легкость и повышенное настроение Львов в течение периода толкают представителей знака на необдуманные поступки. Вы хотите принимать решения молниеносно, меньше задумываться о последствиях и делать так, как подсказывает нутро. Иногда это может сработать, а иногда — привести Льва к краху. В любом случае поощрение детской наивности — это иногда приятно. Именно поэтому Львы просто хотят впитывать в себя ощущения, и если чувство снова вспыхнет между вами и бывшим партером, вы не задумываясь возобновите отношения.

Несмотря на то что Весы каждый раз убеждают себя в установке «больше никогда», определенные вещи происходят с ними раз за разом. Вам трудно справляться с эмоциями, когда они меняют ваши внутренние и внешние ощущения. Если у вас остались чувства к кому-то из прошлого, то в январе велика вероятность того, что с этим человеком отношения начнутся заново. Возможно, в этом есть смысл, если такая романтика для вас не токсична. В некоторых случаях январь принесет хорошие вести тем, кто расстался с человеком не по собственной инициативе и долго ждал этого воссоединения.

Долгожданное воссоединения с бывшим ожидает Скорпионов. Безусловно, это касается тех представителей знака, чьи отношения просто развалились в течение 2020 года. Если вы действительно думали о том, чтобы возобновить общение — не бойтесь делать первый шаг. В январе бывшие партнеры Скорпионов, чей союз оборвался по несправедливым причинам, также будут много думать о представителях этого знака. Поэтому оставьте гордость и действуйте!

Водолеи в январе привлекают противоположных пол особенно сильно. Внимания к вашей персоне может быть даже слишком много, что несколько раз поставит вас в неудачное и непривычное положение. Ирония в том, что только единицы из представителей этого знака готовы к интригам и новым романам. В большинстве своем Водолеи на данном этапе жизни чувствуют приверженность к чему-то знакомому, родному. По этой причине в январе укрепляются семейные узы, Водолеи много времени проводят дома в кругу близких. Если кто-то из бывших проявит к вам любовь, заботу и нежность, вы точно почувствуете: это то, что вам было так необходимо.