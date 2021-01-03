Какие блюда должны быть на рождественском столе для благополучия

Праздник Рождества всегда был окружен традициями.

Если на Новый год уже есть традиционные рецепты, которые устоялись во многих семьях, то на этот праздник нужно готовить совершенно другие блюда, которые диктуют обычаи. В православии нет четкого списка блюд, которые нужно готовить на Рождество, но есть те, которые должны быть на столе, чтобы на протяжении наступившего года всю семью преследовало благополучие.

Кутья

Первой на рождественском столе должна стоять кутья. Дело в том, что в Рождество заканчивается пост, и первым, что должен вкусить человек, державший его – кутья. Ее делают из пшена, риса или другого зерна, разваривают до каши и посыпают добавками: маком, изюмом, орехами, цукатами и медом. Чем больше их будет, тем лучше, так как все они символизируют счастье и достаток.

Кутья – не только рождественское, но и поминальное блюдо. Именно поэтому на стол ставили отдельную миску с кутьей для умерших родственников. Считалось, что в этот праздник они объединяются со своими семьями за столом.

Узвар

Согласно традициям, нельзя запивать еду за рождественским столом водой или другими напитками. Единственное, что можно подавать – узвар. Он похож на обычный компот из сухофруктов, но у него немного другая технология приготовления. Сухофрукты заливают водой и оставляют набухать на протяжении нескольких часов. Когда они наполняются влагой, их проваривают в течение 10 минут, а в конце добавляют сахар или мед.

Гусь

В рождественский обед важно готовить сытные блюда, так как православные, которые держали пост, могут вновь насладиться вкусом мясной пищи. Одной из таких является рождественский гусь. Традиция готовить это блюдо пришла из католической церкви. Люди этой веры готовят птицу в день святого Мартина 11 ноября перед рождественским постом. Гусь является символом достатка. Чаще всего его набивают яблоками, пищевыми каштанами, луком или черносливом.

Алевтина Кузнецова