Ясновидящая раскрыла обряд на привлечение любви и денег

Приумножить материальное состояние и привлечь любовь в 2021 году поможет магический обряд, сообщила ведьма и ясновидящая Татьяна Московская.

Для ритуала понадобиться бутылка шампанского или вина, которую человек выпьет с удовольствием. Тот, кто в поиске второй половины, должен выложить на столе сердце из конфет и поставь в его центр бутылку.

«Нужно поставить два бокала для себя и своего будущего супруга. Сердце можно выложить и из свечей, чтобы огонь привлекал духов-помощников», – утверждает ясновидящая.

К бокалам следует привязать красные бантики. Композиция должна простоять неделю, это, по словам ведьмы, поможет бутылке «зарядиться». После этого ее можно будет открыть и выпить.

«Накопленная в ней энергия будет привлекать суженого», – уверяет Татьяна Московская.

Если человек хочет улучшить материальное состояние, то вместо сердца из конфет нужно сделать круг из монет. Вместо бокалов на стол следует положить тысячу рублей.

«Зарядив бутылку, нужно выпить напиток и загадать заветное желание. Все люди, кто изопьют из денежной бутылки, обязательно разбогатеют», – утверждает ведьма.