Что обязательно нужно сделать в ночь перед Рождеством

Рождественский сочельник считается особым временем.

Ночью 6 января его празднуют все православные христиане. Существует масса традиций относительно того, что нужно делать накануне Рождества. Многие люди считают началом нового года не первое января, а седьмое, а год нужно встречать так, как вы хотите его провести.

Благотворительность

В рождественские и новогодние праздники принято не только получать, но и отдавать. Праздник нужно разделить со всеми, поэтому многие рекомендуют заняться благотворительностью до Рождества. Можно подать милостыню попрошайкам у церкви, купить еду для бездомного или сделать что-то более масштабное – пожертвовать деньги в фонд или собрать корзину для нуждающихся стариков, детей и животных.

Примирение

Чтобы очистить себя от гнева, обид и других негативных эмоций, нужно помириться с теми людьми, которые обидели вас или которых обидели вы. Даже если человек сделал вам зло специально, попробуйте поговорить с ним и наполнить свою душу добром. Возможно, оно откликнется вам, и вы оставите все ссоры в прошлом. Если ваши извинения не примут или не пойдут на контакт, то освободите себя от переживаний и оставьте этот вес на душе этому человеку, раз он сам того хочет.

Гадания

Эта часть является традиционной для рождественской ночи. Сочельник считался сильным временем для магии. Кто-то гадает на любовь, а кто-то – на деньги и удачу. Существует много ритуалов – выбирайте тот, что вам по душе. Помимо гаданий можно сделать различные обряды, например, считалось, что монетка, положенная под подушку в ночь перед Рождеством, принесет вам богатство в наступившем году.

Молитва

Если вы глубоко религиозный человек, то в ночь перед Рождеством обязательно нужно помолиться и вспомнить об ушедших родственниках. Считается, что в это время они молятся вместе с теми, кто остался на земле, а через обращение его семья может попросить о его благополучии в другом мире. Можно сходить в церковь, где традиционно проводят литургии.

Алевтина Кузнецова