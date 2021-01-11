Самая сильная женщина по знаку зодиака

Сила традиционно считается привилегией мужчин.

Но это не означает, что женщина не может ею обладать, просто об этом качестве не так часто упоминают или же говорят о некой «женской» силе. Каково же влияние знака зодиака на возможность этой силой обладать? Кто может считаться самой сильной женщиной?

Женщины –Овны предсказуемо считаются очень сильными. Да, против огненного темперамента не пойдешь – они упрямы, умеют идти к цели и крушить препятствия на своем пути. Бывает, что и физическая сила им свойственна, но главное – это умение добиваться своего любыми способами. И еще – женщина-Овен крайне независима, в том числе и от мнения окружающих, не будет подстраиваться под обстоятельства, требования партнера. Ее сила – это сила непреклонности и уверенности в себе и своей цели.

Козероги тоже отличаются своим упорством и умением достигать задуманного. А также умением находить решение в самых сложных ситуациях (спасибо их аналитическому складу ума). Сила знаний, сила обладания информацией и умения прогнозировать – вот составляющие сила женщин этого знака. Кроме того, Козероги не любят действовать в компании, предпочитая одиночное плавание, что создает ощущение их всемогущества.

Сила энергии характерна Водолеям. Они способны привлекать много внимания, окружать себя нужными людьми, быть в центре событий. Они как магнит, к которому все стремятся, и это только придает им силы. Женщина-Водолей способна выйти из сложной ситуации победителем, ей нравится играть с огнем и браться за дела, от которых другие отказались, и в глазах окружающих она становится еще сильнее.

Скорпионы считаются одним из самых загадочных и непредсказуемых знаков, а женщинам этого знака приписывают любовный магнетизм, умение притянуть понравившегося мужчину, заворожить его. А тут недалеко и до власти и огромного влияния – не только над мужчинами, но и целыми сообществами. Поэтому женщин-Скорпионов так же часто характеризуют как сильных, имея в виду прежде всего их влиятельность.

Диана Сабитова