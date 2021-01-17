Отодвигаем шум и суету на второй план — гороскоп на 17 января

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна под влиянием Нептуна приглашает к покою и пассивности, советует минимизировать нагрузки, общение, шум и суету.

При повышенной впечатлительности, не исключен общий низкий тонус, ощущение усталости или тупика. Подходящие сутки для расслабления, уединения, долгого сна, «цифрового детокса». Вплоть до ночи можно отдыхать, слушать музыку, смотреть видео, погружаться в тонкие ощущения, предаваться фантазиям или ностальгии. Самое время заняться внутренним миром, отдать дань неразгаданным тайнам или духовной стороне жизни. Также, этот день подходит для проявлений сочувствия и сострадания.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов мало энергии. Вместо предприимчивости и импульсивности, обычно им свойственных, может наблюдаться лень, сонливость, рассеянность и повышенная чувствительность. У многих Овнов будут секреты. Не исключена тяга к фантазиям, одиночеству. Возможен уход в виртуальный мир, созданный чужим воображением. Звезды советуют посвятить эти сутки отдыху или провести их в спокойной обстановке.

Телец

Чтобы хорошо провести этот день, Тельцам достаточно оставаться в обстановке спокойствия. Неплохо оказаться в атмосфере, позволяющей окунуться в прошлое (в этом может помочь фильм или музыка). Внутренняя свобода в большинстве ситуаций будет важнее внешней. Не помешает дать волю эмоциям - например, выплакаться. Возможен идеализм, пассивность. Думая о будущем, сегодня лучше не строить четких планов.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут запутаться в своих ощущениях и оказаться временно дезориентированы. Многих представителей знака собьют с толку прежние фантазии, иллюзии и надежды, принявшие в новых обстоятельствах другое обличье. Настроения этого дня непостоянны, а желания порой будут оказываться фантастичными и нелогичными. Звезды советуют воздержаться от поспешных выводов, обещаний и планирования дел.

Рак ‌‌

Этот день подпитывает тайную веру Раков, дает пищу их эмоциям, воображению и творческой жилке, помогает им скрыться от чересчур холодной и рациональной действительности в мире воспоминаний и фантазий. Многие Раки будут увлечены «тонкими материями», почувствуют себя как дома в сфере мистики, религии, музыки. Повышенная сенситивность поможет им угадывать чужой настрой и чувства даже на расстоянии.

Лев ‌‌

В эти сутки Львы легко могут оказаться слабыми и уязвимыми. Имеющуюся энергию звезды советуют беречь, так как с ее восполнением наверняка будут проблемы. Желательно отказаться от активных начинаний и лишних рисков, следить за здоровьем и эмоциональным фоном, избегать негативных впечатлений и ситуаций, способных спровоцировать обострение недомоганий. Стоит уделить внимание духовной стороне жизни.

Дева ‌‌

Девам вплоть до ночи предстоит ориентироваться на царяшую вокруг атмосферу. Чувствительные и внушаемые Девы окажутся под сильным влиянием окружающей среды. В отношениях сегодня много тайн, придется смириться с неясностью или тренировать свою интуицию. Люди, в которых вы нуждаетесь, могут молчать, отсутствовать или не разъяснять своих желаний, предоставляя вам догадываться о них самостоятельно.

Весы ‌‌

На этот день Весам лучше не строить больших планов. Он не подходит для активного отдыха, динамичных игр, начала отношений. Пригодится умеренность в питании и запросах. Нежелательны интенсивные косметические процедуры. Стоит обратить внимание на свое душевное состояние: повышенная эмоциональность и неустойчивость настроений может свидетельствовать о скрытом недомогании, в том числе, хроническом.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут довериться судьбе или чутью. Можно игнорировать внешние перемены, ориентироваться на свой творческий инстинкт, старые привычки или природные наклонности. Насущной потребностью многих Скорпионов может стать закрытое пространство или интимная атмосфера. Это подходящий день для сна, молчания, пассивного отдыха, пребывания у воды, для погружения в мир кино, музыки или мистики.

Стрелец

Стрельцов этот день приглашает к пассивному образу жизни. Можно провести его за просмотром видео или прослушиванием музыки, в своих личных тайных мечтах или в ностальгических семейных воспоминаниях. Если дает о себе знать ваша беспокойная скитальческая натура, звезды советуют найти компромиссный вариант между ленью и страстью к путешествиям - например, посмотреть фильм подходящего содержания.

Козерог

Козероги сегодня окажутся в обстановке, пробуждающей их эмоции и фантазию, а также располагающей к воспоминаниям. Многие представители знака могут неожиданно проявить не свойственную им сентиментальность. День способен ослабить волю и дисциплину, усилить усталость. Лучше избегать мест, запускающих в памяти негативные ассоциации. Поддержать хорошее настроение поможет гармоничный музыкальный фон.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отрешиться от суеты, забыть про свои обширные планы и непростые обязанности. В эти сутки можно не ждать строгого контроля, резких перемен и новых форс-мажорных обстоятельств. Не страшно и упустить момент: этот день не подходит для инициативы, напряженной умственной работы, ответственных заявок и других важных дел, не рекомендуется для бытовых хлопот, знакомств, путешествий.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день обеспечивает базовую внутреннюю и внешнюю гармонию. Он может принести удовлетворение плодами усилий, спокойную оценку текущей ситуации, умиротворенный взгляд в будущее или назад, в прошлое. Многие Рыбы будут руководствоваться не общественным мнением и научным подходом, а своими личными ощущениями или системой примет. Возможны оригинальные пророческие сны непривычного содержания.