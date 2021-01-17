Не поверните на ложный путь — финансовый гороскоп на 17 января

Сегодня есть опасность под давлением дезинформации пойти неверным путем.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается неоднозначно для карьеры, многое будет зависеть от того, какую должность вы занимаете. Руководящим работникам, менеджерам и управленцам рекомендуется сосредоточить внимание на структурных преобразованиях, оптимизации работы вверенного вам участка. Тем, кто занимает подчиненное положение, лучше держаться подальше от начальства.

Телец

Тельцам, имеющим свой бизнес, следует больше внимания уделять соблюдению норм закона. При возникновении затруднений не следует искать ободные пути, прибегать к всевозможным уловкам. Особенно это касается попыток скрыть доходы от налогообложения. Преодолеть трудности вы сможете в сотрудничестве с деловыми партнерами.

Близнецы

Близнецам звезды советуют настроиться на упорный труд и преодоление препятствий. Дело в том, что в течение дня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданными происшествиями, из-за которых придется в срочном порядке вносить коррективы в свои планы. Особенно это касается тех, кто работает в банке или в ремонтных мастерских.

Рак ‌‌

У Раков в этот день складывается неоднозначно для работы на вахте и служебных командировок. Внешние обстоятельства могут часто меняться, и вам станет труднее под них подстраиваться. Со стороны вышестоящего руководства не стоит ждать поддержки. Возможно, вы получите задание, которое будет крайне трудно выполнить. Поэтому есть риск сорвать сроки выполнения работы.

Лев ‌‌

Львам предстоит тщательно анализировать поступающую информацию, чтобы составить правильное представление о реальном положении вещей. Осознание того, как непросто на самом деле обстоят дела, может привести вас к необходимости пересмотреть некоторые свои подходы. Тем не менее, несмотря на все трудности, старайтесь доводить начатые дела до полного завершения.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют сосредоточить максимум внимания на укреплении деловых связей. При этом следует проявить избирательность в выборе контактов и отдавать предпочтение надежным деловым партнерам, которые, быть может, являются старше и опытнее вас. А от сиюминутных и ненадежных связей следует отходить.

Весы ‌‌

У Весов, работающих в сфере недвижимости, строительства и коммунальных услуг в этот день может существенно вырасти уровень доходов. Возможно, риелторам удастся найти вариант для покупки квартиры или офиса и получить за это неплохую комиссию. В целом звезды будут благоприятствовать тем, кто много сил отдает работе и трудится честно.

Скорпион

У Скорпионов этот день может быть непростым. Возможны осложнения при выполнении текущей работы, однако вы в состоянии будете все преодолеть, если проявите инициативу. Наиболее сложная тема дня – отношения в трудовом коллективе. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег, даже если вы видите их промахи в работе.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут вырасти доходы от дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Если вы подрабатываете неофициально, выполняя частные заказы по ремонту техники, то сегодня недостатка в подработке не будет. Между тем старайтесь подходить более рационально к вопросу расходования финансовых ресурсов.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется избирательно подходить к работе. Если у вас есть возможность выбирать, то отдавайте предпочтение творческим коллективным видам деятельности. Это хорошее время для старта проектов, финансовая отдача от которых предполагается в отдаленной перспективе. Возможно, вы столкнетесь с трудностями при выполнении ремонтных и строительных работ.

Водолей

У Водолеев не лучший день для служебных командировок. Вам будет трудно сосредоточить внимание на решении профессиональных вопросов, поскольку вокруг вас может возникать много отвлекающих моментов. Не исключены проблемы с дисциплиной труда. Постарайтесь не включаться эмоционально в потенциально конфликтные ситуации. Строго соблюдайте график работ.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день может быть связан с осложнениями при работе с информацией. Дело в том, что вам может поступать недостоверная информация, которая может вас дезориентировать и направить на ложный путь. Старайтесь принимать решения самостоятельно и не поддаваться на влияние со стороны мнений окружающих. Иначе возможны убытки.