Утро вечера мудренее — любовный гороскоп на 20 января

Конец дня выдастся непростым. Избегайте конфликтов и помните — завтра будет лучше и легче.

Овен ‌‌

Напряженная психологическая атмосфера дня обеспечит Овнам желанный накал эмоций, но важно помнить, что играть с огнем сегодня опасно. Если подогреть напряжение там, где и без того жарко, к ночи ситуация выйдет из-под контроля. Во избежание кризиса, энергию ссор трансформируйте в энергию страсти.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не затягивать любовные встречи и беседы до вечера. Чем ближе полночь, тем выше риск неприятных сюрпризов и обострения споров. Деструктивная энергия Тельца в конце дня начнет зашкаливать, а его импульсивная реакция на поведение партнера будет подобна атомному взрыву.

Близнецы

В ситуациях этого дня влюбленным Близнецам неуютно. Все дело в напряженном эмоциональном фоне, который помешает им расслабиться. Типичным Близнецам будет не по душе атмосфера надвигающейся бури и подозрительности. Близнецы, пребывающие в поиске пары, не получат подходящих предложений знакомства.

Рак ‌‌

Сегодня между Раками и их партнерами не все гладко. Напомнит о себе давняя претензия, скрытое недовольство, разность привычек, убеждений, темпераментов или интимных вкусов. Звезды советуют вам не ворошить драматичное прошлое вечером, иначе голодные драконы старых разногласий получат новую пищу.

Лев ‌‌

Сегодня в делах Львов разразится кризис, который затронет любые личные отношения с заявкой на серьезность. Личность партнера займет в их жизни приоритетное место, при этом его позиция будет непредсказуемой. Не надейтесь управлять таким человеком и старайтесь, помимо любви, завоевать его уважение.

Дева ‌‌

Сегодня Девы не хотят спокойной жизни и постоянно ищут поле для подвига. Некоторые Девы могут стать весьма возбудимыми и страстными. К вечеру звезды пойдут навстречу их желаниям и устроят основательную встряску - вот только им может при этом стать не до любви. Как говорится, бойтесь своих желаний.

Весы ‌‌

Личность любимого человека для Весов приобретает все большее значение. Весы, недовольные своим романом, внутренне готовы к прощанию и даже резкому разрыву. Если в отношениях все хорошо, но не хватает изюминки, вечером можно их оживить, но в экспериментах лучше не переступать грань здравого смысла.

Скорпион

Скорпионы ничего не потеряют, если отложат сегодня свидание. Днем любовную гармонию подпортят досадные мелочи. Вечером сложатся предпосылки для романтической ночи, но в отношениях резко возрастет градус конфликтности, возможны бурные столкновения по принципиальным вопросам с переходом на личности.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов это день сильных переживаний. Он может принести им сложности эмоционального, материального или интимного плана. Шлейф роковой любви будет тянуться из темного бурного прошлого. Если вы увязли в подобной ловушке, полумеры не помогут, ждите вечера и «вышибайте клин клином».

Козерог

Сегодня Козероги легко оказываются в любовном рабстве прошлого или в плену у своих личных комплексов. Лишь поздно вечером у них появится шанс решить проблему - например, уладить вопрос о материальной базе свидания. Желанную встречу или свой новый ход в любви им лучше отложить на следующий день.

Водолей

Утром в романах Водолеев мало динамики. В отношениях может царить зловещая тишина или убийственная скука. Вечером в жизни Водолея наступит ответственный роковой момент и быть с ним рядом будет небезопасно даже самому любящему человеку. Водолей же захочет, чтобы партнер оставался его верной тенью.

Рыбы ‌‌

Сегодня в любви у Рыб не все идет так, как надо. Звезды советуют не усугублять проблемы и не пытаться исправлять тенденции, которые можно просто переждать. Если вечером появятся оригинальные идеи насчет свидания, сдержите свой энтузиазм и отложите воплощение замысла на завтра: утро вечера мудренее.