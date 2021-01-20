Самый удачный месяц 2021 года для каждого знака зодиака

Астрологи считают, что для каждого знака зодиака в году есть самый удачный месяц.

Так, в определенный период 2021-го представителям зодиакального круга будет везти в своих начинаниях, в работе или отношениях.

Январь станет месяцем Стрельцов. Они могут смело строить грандиозные планы и менять свою жизнь. В феврале удача поджидает Козерогов — представители знака могут не бояться упорно идти к своей цели. Их планам не помешают ни завистники, ни враги.

Март станет успешным месяцем для Водолеев, а апрель — для Овнов. Весна станет сезоном широких перспектив для данных представителей знаков. Астрологи советуют Водолеям следить за возможностями и не упустить свой шанс, а Овнам рекомендуют присмотреться к новой работе или собственному бизнесу.

Май станет месяцем изобилия для Скорпионов. Представителям этого знака можно планировать поездки на отдых и готовиться к продвижению на работе.

Летом удача придет к Львам, Ракам, Тельцам, Близнецам и Весам. Эти представители зодиакального круга могут готовиться к путешествиям и новым жизненным открытиям. Июнь станет плодотворным месяцем для Львов, июль — для Раков и Тельцов, а август — для Весов и Близнецов.

Ракам повезет дважды. Вторым удачным месяцем для них станет сентябрь. В этом месяце также повезет Девам, которых ожидает денежное прибавление.

В ноябре наступят счастливые дни для Рыб. Конец года принесет им успех в работе, отношениях и семейной жизни.