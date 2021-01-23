Пора взять на себя ответственность — финансовый гороскоп на 24 января

Сегодня от наших самостоятельных действий зависит наше будущее.

Овен ‌‌

Этот день хорошо сложится для тех Овнов, которые выполняют свои профессиональные задания в тишине и уединении. Это, прежде всего, относится к ученым-исследователям, криминалистам, часовщикам, художникам, писателям. Хороших результатов достигнут рыбаки, работники гостиниц, режимных и охраняемых объектов. Соблюдайте технику безопасности при проведении ремонтных работ.

Телец

Тельцам звезды благоприятствуют в установлении и развитии новых деловых связей. Новые знакомства быстро перерастают в дружеские отношения, с последующей перспективой для делового сотрудничества. Вам может поступить много сведений от совершенно разных людей. Однако следует доверять только друзьям и единомышленникам.

Близнецы

У Близнецов хороший день для увеличения доходов за счет плановой и целеустремленной деятельности. Благодаря собственному трудолюбию вы сумеете справиться с большим объемом работы и увеличить прибыль. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия. Не рекомендуется работать в составе группы.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам занять активную позицию по вопросам повышения профессионального статуса благодаря успешной учебе, переаттестации или защиты диссертации. Старайтесь проявлять смелость, инициативу и самостоятельность в действиях. Удачно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к рекламе и туризму. А вот с начальством лучше не пересекаться.

Лев ‌‌

У Львов этот день неблагоприятен для работы на вахте, вдали от родного дома. Возможно, это будет связано с вероятными нарушениями дисциплины труда и штрафными санкциями. В профессиональной деятельности следует не забывать о том, что ваша деловая репутация стоит дороже, чем любые должности и деньги. Никому не следует позволять порочить ваше имя.

Дева ‌‌

Наиболее успешное направление деятельности в этот день для Дев – укрепление и развитие делового партнерства, расширение деловых связей. Можно вести переговоры и успешно их завершить подписанием договора. Хорошо идут работы по планированию и проектированию в составе группы единомышленников. Старайтесь по максимуму использовать новинки компьютерных технологий.

Весы ‌‌

Звезды советуют Весам сократить до минимума свои деловые партнерские отношения и сосредоточиться на выполнении текущей работы. Начните день с наведения порядка в повседневных делах. Конструктивный настрой на работу в сочетании с трудолюбием и целеустремленностью принесут вам успех в делах. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию, ваш авторитет заметно вырастет.

Скорпион

Трудности в делах ожидают сегодня тех Скорпионов, которые работают в совместных предприятиях или за границей. Важнейшими темами дня могут стать вопросы соблюдения дисциплины труда и деловой репутации. Не опаздывайте на работу и не отлучайтесь надолго с рабочего места. Несмотря на творческую активность, это отнюдь не означает, что для вас перестают действовать служебные инструкции.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется в этот день заниматься урегулированием вопросов наследства и кредитно-финансовых обязательств. Например, можно брать и давать деньги в долг в том случае, если вы имеете дело с родственниками. Удачное время для страхования имущества и ремонта помещений. Однако звезды советуют быть осмотрительными в спекулятивных видах деятельности.

Козерог

У Козерогов, занятых торговлей, сегодняшний день станет весьма результативный. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. И люди и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху. Ускоряются все информационные процессы, обмен товаров и услуг, движение деловых бумаг, контакты, связи, поездки.

Водолей

Этот день у Водолеев хорош для денег, и не совсем благоприятен для деловых контактов и обмена опытом. Звезды советуют уделить повышенное внимание отношениям с коллегами по работе. Благодаря нормализации этих отношений, вы сможете гораздо больше сделать за этот день. Работа будет выгодной, в том числе и за счет получения дополнительных заказов.

Рыбы ‌‌

Замечательный день для Рыб, привыкших в любом деле брать ответственность на себя и действовать самостоятельно. Ваши инициативы и новые начинания получат поддержку и развитие. Хорошо пойдут дела у индивидуальных предпринимателей. Успешно походят консультации, репетиторство. Можно проводить рекламные мероприятия.