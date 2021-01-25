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Названы лучшие спортсмены по знаку зодиака

Говорит Уфа5 часов назад
Фото: Говорит Уфа

Британский статистик Кеннет Митчел сравнил даты рождения олимпийских медалистов с 1896 года и до наших дней.

Таким образом, он смог выяснить, каким знакам зодиака больше всего подходят занятия спортом.

Самые спортивные знаки зодиака имеют большие амбиции. У некоторых также есть естественная предрасположенность к успеху в определенной дисциплине. Посмотри, есть ли ты в списке!

Овен

За этим знаком зодиака ухаживает воинствующий Марс. Никто не любит соревнования так, как Овен. От природы у него крепкое тело и отличная физическая форма, а спорт позволяет ему снять эмоциональное напряжение. Овнам просто нужно двигаться, и они делают это каждый день. Вот почему они всегда отлично подготовлены и отлично справляются с любой дисциплиной.

Козерог

Козероги очень обязательны. Они не ищут оправданий пропуску тренировок. Им нравится чувство удовлетворения, которое приходит с ними после тренировки. Их врожденное честолюбие означает, что они часто имеют красивое и мускулистое тело. Многие люди под этим знаком могут самостоятельно составить план тренировок в тренажерном зале.

Рыбы

Это не должно никого удивлять — статистика подтверждает, что никто не умеет плавать так, как Рыбы. Этот знак зодиака завоевал больше всего олимпийских медалей в таких дисциплинах, как плавание и водное поло. Рыбы извлекают большую пользу из движения, связанного с водой или вблизи воды. Даже если они предпочитают бег, а не плавание, они наверняка смогут пробежать по берегу реки больше километров, чем в центре города.

Телец

Зодиакальный Телец не любит диеты и, если бы мог, ел бы все время. Тем не менее, как знак элемента Земля, он очень привязан к своему телу. Он заботится о том, чтобы выглядеть как можно лучше и показать свою силу миру. По этой причине он часто превращает спорт в одну из своих самых больших страстей.

Скорпион

Самая главная черта, которая делает Скорпионов успешными в спорте — это их упрямство. Они никогда не могут смириться с тем фактом, что кто-то может быть лучше в чем-то, чем они, поэтому, если они заинтересуются определенной дисциплиной, они не отпускают ее, пока не займут первое место. Их красиво вылепленный силуэт призван показать всем, что Скорпиона никто не победит.

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