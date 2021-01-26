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Приметы на 27 января: что нельзя делать в этот день

СОВА2 часа назад
Фото: СОВА

Запрещено завязывать узлы и даже плести косы. Считается, что в эту среду можно запутать свою судьбу.

Не следует лежать в постели до обеда. Даже если пришлось лечь спать слишком поздно, необходимо встать пораньше — тогда финансовое положение стабилизируется.

Не рекомендуется стричься и краситься 27 января. В противном случае от нового образа может отвернуться удача.

По этой же причине не стоит делать слишком яркий макияж — чтобы не отпугнуть фортуну.

Ни в коем случае нельзя повышать голос в этот день, не говоря уже о крупных ссорах и скандалах. Иначе на крики слетится нечистая сила и обрушится на спорщиков.

Если в эту ночь приснится тяжёлый сон, это будет знак: пора заняться своим здоровьем. Если сновидение было легким и приятным, можно расслабиться, но особенно не радоваться: увиденное все равно не сбудется.

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