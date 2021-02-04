Астрологи назвали знаки, чью жизнь перевернёт 2021 год

Астрологи рассказали, что 2021 год (год Белого Металлического Быка) может в корне изменить жизнь трёх знаков зодиака.

Эксперты в указанной области советуют ждать перемен к лучшему Скорпионам, Тельцам и Ракам.

Скорпионов в 2021-м ждут увлекательные приключения. Люди, родившиеся под этим знаком, будут путешествовать, получать новые впечатления и знакомиться с интересными людьми. Астрологи подчеркнули, что принести непередаваемые эмоции сможет даже командировка, которая не была загодя запланирована. Кроме того, среди представителей этого знака найдутся и те, кто переедет в другой дом, заведёт серьёзные романтические отношения или даже женится.

Тельцы смогут разобраться в собственных желаниях и обрести внутреннюю гармонию. Также их ожидают очень неплохие перспективы в плане развития карьеры. Тельцы наконец поймут, куда хотят вкладывать больше сил — в работу или в личную жизнь. И тех, кто честно ответит себе на этот вопрос, будут ждать приятные сюрпризы.

Чёрная полоса в жизни Раков в этом году закончится, обещают астрологи. Представители этого знака дождутся изменений в личной жизни и награды за период многолетних тяжких испытаний. Звёзды обещают им встречу с долгожданным избранником, который станет тем единственным и неповторимым. Как предполагают астрологи, вакантное место в сердце Раков займёт кто-то из бывших партнёров.