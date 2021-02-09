Активация Благородного помощника года Быка

В прошлом месяце мы уже публиковали материал об активизации энергии одного из четырех Благородных помощников года – энергии Великого Ян или Солнца.

Для тех, кто забыл, напоминаем, что активизация энергии Солнца особенно благоприятствует мужчинам, как в карьере, так и в сфере отношений, помогает женщинам получить помощь от мужчин, стимулирует воплощение ваших идей в реальность, а также помогает рассеивать мрак, преодолеть депрессию и справиться с неприятными переживаниями.

Спешим вас обрадовать! В феврале сила Великого Ян по-прежнему будет велика! А, соответственно, велика будет и эффективность его активизации.

Дело в том, что с наступлением года Быка по Китайскому Солнечному календарю местоположение Великого Ян изменится. И с северо-востока-1 он переместится на северо-восток-3, в позицию земной ветви Инь (компасный сегмент 55 – 65 градусов). А февраль – это время Инь. При таком раскладе сила земной ветви Инь и, соответственно, сила Великого Ян окажется максимальной в 2021 году. Конечно же, такие моменты нельзя пропустить!

По сложившейся традиции я выбрала для вас две благоприятные даты для активизации энергии Солнца в феврале: 12 февраля час Лошади и 16 февраля час Свиньи.

Некоторая сложность заключается в том, что в разных населенных пунктах традиционные китайские двухчасовки начинаются в разное время по местным часам. Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 12 февраля с 12.00 до 13.00, а 16 февраля – с 22.00 до 23.00 по вашему местному времени.

Итак, что же нужно сделать?

Стоя в центре вашего помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего дома, квартиры или офиса область, соответствующую сегменту 55 - 65 градусов. В указанное время энергию в этой области нужно запустить или активировать. Для этого необходимо установить здесь так называемые активаторы энергии: в первом случае – свечи, а при невозможности их использования – вентилятор, во втором случае – вентилятор или комнатный фонтанчик (можно и то, и другое). Активаторы нужно установить прямо на полу или на невысокую подставку.

В период активации хорошо подумать о том, какого рода помощь вам сейчас необходима. Есть и дополнительный бонус от активации выбранных мною структур – в течение полугода вы можете получить доход, связанный с недвижимостью.

С пожеланием успешной активации, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)