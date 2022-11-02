Лунное затмение: суть, как и когда происходит

Что такое лунное затмение, когда и почему оно случается и каковы виды затмений, рассказываем в материале Рамблер/гороскопы

Лунное затмение — это явление, которое происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, и тень Земли (умбра) падает на Луну. Существует два типа лунных затмений: полное и частичное.

В чем разница между полным и частичным лунным затмением

Полное лунное затмение случается, когда естественный спутник Земли полностью попадает в ее тень. А происходит это в тот момент, когда Солнце, Земля и Луна точно встают на одну линию, при этом наша планета должна находится между ними.

Лунное затмение мы называем частичным в том случае, когда в тень Земли спутник попадает лишь частично.

Также, затмения отличаются по продолжительности – частичное идет недолго, тогда как полное может продлится до нескольких часов.

Как происходит лунное затмение

Затмения Луны случаются только в полнолуние, когда спутник Земли находится с противоположной от Солнца стороне Земли, попадая в умбру.

Когда Луна вращается вокруг Земли, она проходит немного выше или немного ниже траектории движения светила. При этом, 2 раза в год обстоятельства складываются так, что Луна полностью погружается в земную умбру (темная внутренняя часть нашей планеты, имеющая форму конуса).

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Когда происходит полное лунное затмение, то наша планета Земля на 100% заслоняет собой Луну так, что прямые солнечные лучи на нее не попадают. Единственный свет, который отражается от спутника в этот момент - это преломленный солнечный свет, исходящий от земной атмосферы. Этот свет раскаляется под воздействием атмосферы нашей планеты, огибает край Земли, после чего отбрасывается на Луну.

Почему время полного лунного затмения у Луны бывают разные цвета?

В период полного затмения наш спутник окрашивается в разные цвета, из-за того, что свет от солнца падая на земную атмосферу, фильтруется, а затем отражается от лунной поверхности. Но, в момент затмения, атмосфера Земли препятствует свободному прохождению солнечного света, и не дает ему напрямую попасть на поверхность Луны. Однако, часть солнечного света все же достигает Луны после прохождения через атмосферу нашей планеты.

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Разные цвета обусловлены атмосферой нашей Земли. Когда свет Солнца проходит через земную атмосферу, он частично рассеивается, а частично поглощается.

Из-за того, что синий свет сильнее рассеивается, нежели свет других оттенков, солнечный свет выглядит красным под воздействием земной атмосферы. Именно поэтому, в свою очередь Луна во время затмения кажется бордово-красной. Тем не менее, встречаются и другие цвета: оранжевый, коричневой или серый.

Безопасно ли наблюдать за лунным затмением

Да, смотреть на лунное затмение невооруженным глазом безопасно. Его можно увидеть невооруженным глазом, в бинокль или небольшой телескоп. Лучшее время для наблюдения лунного затмения - когда Луна полностью красная.

Совет для фотографов

Используйте длиннофокусный объектив или телескоп и установите его на штатив. Используйте низкое значение ISO и выдержку от 1/15 до 1/30 секунды

Интересные факты связанные с лунным затмением.

Затмение 1917 года, которое было видно из Северной Америки во время Первой мировой войны

Лунное затмение 1918 года, которое было видно из Южной Америки и Европы и совпало с подписанием перемирия

Полное затмение 1932 года, которое было видно из Азии и совпало с японским вторжением в Китай

Затмение 1963 года, которое было видно из Северной Америки и совпало с убийством президента Кеннеди

Лунное затмение 1982 года, которое было видно из Африки и совпало со смертью императора Эфиопии Хайле Селассие

Самыми интересными лунными затмениями 20-го и 21-го века были :

Полное затмение 31 января 2000 года, которое было видно на территории Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Азии. Это затмение совпало с суперлунием, когда Луна находится ближе всего к Земле на своей орбите

Затмение 21 декабря 2010 года, которое было видно в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Это затмение совпало с зимним солнцестоянием, самым коротким днем в году в Северном полушарии

Полное лунное затмение 31 января 2018 года, которое было видно в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Австралии. Это затмение совпало с суперлунием

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