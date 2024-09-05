Похудение и лунный цикл: когда лучше начинать диету

Не секрет, что фазы луны влияют на все живое на Земле.

На самоощущение и преобладающие эмоции может влиять знак зодиака, в котором находится луна. Однако на состояние организма влияет только фаза луны. Именно поэтому эзотерики составили лунный календарь похудения – он поможет эмоционально продержаться во время пищевых ограничений.

Новолуние

В первый день лунного цикла необходимо подготовиться к предстоящей диете. Необходимо выбрать, что конкретно вы будете исключать из рациона, можно составить примерный план питания. Также в этот день можно плавно начать входить в диету, например, отказаться от жирной и сладкой пищи, а также нормализовать потребление жидкости.

Со второго по восьмой день лунного цикла может появиться тяга к еде, появляется высокий риск переедания. Старайтесь придерживаться намеченного плана и подключайте к режиму дня тренировки.

В восьмой день лунного цикла стоит максимально урезать количество потребляемых калорий на один день. Старайтесь пить много жидкости и употреблять постные блюда.

Растущая луна

В этот период также появляется тяга к жирной, соленой, сладкой пище и мучному. Поэтому заранее подготовьте меню на неделю, в котором будет достаточно калорий и микроэлементов. Так вероятность «сорваться» будет гораздо ниже. Придерживайтесь этого типа питания на протяжении семи дней.

Полнолуние

В полнолуние у человека, как правило, появляется больше энергии, поэтому можно добавить больше физических нагрузок, чаще гулять и заниматься другими активностями. На этот период приходится максимальное снижение веса, поэтому иногда можно делать послабления в диете.

Под конец этого периода стоит устроить разгрузочный день, чтобы подготовить себя к новой фазе цикла.

Убывающая луна

В период убывающей луны старайтесь ограничивать себя в питании и не переедать, а также выбирайте постные блюда. В этот период получится похудеть значительно быстрее, если вы будете придерживаться диеты и не будете «срываться». Тогда к концу полного лунного цикла вы увидите результаты, которые замотивируют вас работать дальше.

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