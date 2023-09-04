Пять редких забытых детских имен

Рассказываем о любопытных исконно русских именах, которые обладают огромной силой.

Новорожденных сейчас как только не называют – в моде иностранные имена.

Но если хорошенько поискать, можно найти любопытные исконно русские имена, которые обладают огромной силой. О том, как можно необычно назвать девочку, читайте в этой статье.

Акулина – помните, так назвалась героиня пушкинской «Барышни-крестьянки», пытаясь стать ближе к народу. Имя Акулина – прекрасное. Звонкое, игривое, нежное. Психологические характеристики Акулины – стойкость и сила духа, стремление решать проблемы самостоятельно. Акулина не даст себя в обиду и выкрутится из любой ситуации, а еще она очень любит помогать другим людям. – помните, так назвалась героиня пушкинской «Барышни-крестьянки», пытаясь стать ближе к народу. Имя Акулина – прекрасное. Звонкое, игривое, нежное. Психологические характеристики Акулины – стойкость и сила духа, стремление решать проблемы самостоятельно. Акулина не даст себя в обиду и выкрутится из любой ситуации, а еще она очень любит помогать другим людям.

Хавронья – еще одно литературное имя. Так звали известную всем героиню сказки про Крошечку-Хаврошечку, то есть Хаврошечка – это сокращенное от Хавроньи. А Хавронья – это изначально Феврония (летом отмечают день Петра и Февронии Муромских, речь идет именно об этой Февронии). Имя Хавронья имеет значение «светлая», «ясная», обычно девочки с таким именем отличались трудолюбием и легким отношением к жизни, все им удавалось как бы играючи.

Маланья, или по-простому, Малаша, не такая простая девчушка, как предыдущие две. Малаша отличается тяжелым характером, она настоящая эгоистка (что ж, надо бы разбавить эту добрую компанию примерных девочек). Маланья любит внимание, она требует его к себе снова и снова. Впрочем, она стремится проявить как можно больше своих талантов, чтобы обратить на себя чужие взоры, так что винить ее в излишнем тщеславии, наверное, было бы неправильно.

Дуняша – такое нежное, мягкое имя. Полное имя – Евдокия (но согласитесь, короткий вариант звучит куда лучше). Вопреки этой мягкости, Дуня – девочка с довольно сильным характером, она привыкла полагаться только на себя, благодаря чему и достигает больших высот. Дуняшу не стоит ругать, если она сторонится шумных компаний: это свойство ее интровертной натуры.

Груня, или Груша – такое забавное и веселое имя для девочки! Но полное имя звучит куда более грандиозно и совершенно не смешно: Агриппина. Агриппина обладает высокой самооценкой и склонна брать бразды правления на себя, это довольно ответственная и умная девочка. Не стоит ждать от Груши ярких эмоций, зато всегда можно рассчитывать на ее ясный ум и честное сердце.

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