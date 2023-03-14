Голубой или красный: какого цвета ваше имя

Распишите свое имя по цветам и сложите получившиеся цифры.

А вы знали о том, что имя может иметь свой цвет?

Каждое имя состоит из букв, а каждая буква имеет свою частоту, которая отражена в цветовом спектре. Хотите проверить? Распишите свое имя по цветам и сложите получившиеся цифры.

1- Красный цвет: А И С Ъ;

2- Оранжевый: Б Й Т Ы;

3 - Желтый: В К У Ь;

4- Зеленый: Г Л Ф Э;

5 - Голубой: Д М Х Ю;

6 - Синий: Е Н Ц Я;

7 - Фиолетовый: Ё О Ч;

8- Розовый: Ж П Ш;

9- Золотой: З Р Щ;

Например, имя Ирина: 1+9+1+6+1=18. Если число получилось больше 9, мы складываем цифры между собой: 1+8 = 9. Таким образом, получается, что цвет имени Ирина – золото. Посмотрим, что значат цвета?

Красный

Такие люди обладают огромной выживаемостью, они могут преодолевать серьезные заболевания. Все, что связано с семьей и родом имеет для них большое значение. Часто их жизнь похожа на череду испытаний, с которыми они все равно справляются.

Оранжевый

Люди с этим цветом в имени живут эмоциями. Творчество, искусство – их стихия. Вокруг них много знакомств и впечатлений, они подвержены перепадам настроения и, к сожалению, зависимостям.

Желтый

Люди этого имени обладают четким пониманием того, что они хотят в жизни, умением ставить цели и достигать их. С личной же жизнью все обстоит не так безоблачно – желание везде навязать свою волю может быть чревато потерей отношений.

Зеленый и Розовый

Эти люди редко бывают одни, вокруг них всегда собираются толпы друзей и поклонников, они в центре внимания и другие люди стараются «погреться» в их лучах.

Голубой

Носители имен голубого цвета интересные рассказчики и интеллектуалы. Они избегают «обычных» людей, часто образуют свои закрытые общества, любят все, что связано с наукой, информацией.

Синий

Синий цвет имени означает возможность видеть то, чего другим не под силу, возможно обладание экстрасенсорными способностями или просто незаурядный ум, который позволяет достичь немыслимых высот.

Фиолетовый и Золотой

Эти редкие цвета означают близость к Создателю мира, готовность познавать секреты мироздания, возможность стать духовным проводником и учителем.

Диана Сабитова