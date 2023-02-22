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Какие фамилии в России самые древние

22 февраля 2023ИменаРамблер

На вопрос о самых древних русских фамилиях нет единого ответа, но существуют две основные версии. Их и рассмотрим в этой статье.

Какие фамилии в России самые древние
Фото: depositphotos

Первая версия гласит, что раньше всего фамилии появились у князей и дворян, и ведь правда: у крепостных как таковых фамилий не было, а вдобавок к имени шло имя отца: например, сын Ивана был Иванов, а сын Петра – Петров. В общем, подавляющее число современных русских фамилий произошло именно таким способом. Но вот древнейшие фамилии – те, что были у князей: Трубецкой, Львов, Гагарин, Голицын и другие. И кстати, некоторых крестьян тоже записывали под этими «настоящими» фамилиями, поэтому наличие такой фамилии сейчас – вовсе не знак истинно княжеского происхождения.

По второй версии самые древние русские фамилии появились еще в 13 веке в Великом Новгороде. Люди, которые там жили, очень трепетно относились к традициям и памяти о своем роде, поэтому и сохранение собственной фамилии было для них очень важно. Причем это были необязательно бояре: даже самый небогатый и простой человек имел свою фамилию, которую очень берег. Это были очень необычные для нас фамилии, такие как: Луготиниц, Воиборзович, Чермный, Подвойский, Рычаг и другие. Звучит, конечно, очень самобытно!

А еще самые древние русские фамилии – это те, которые словно являются ответом на вопрос «Ты чьих будешь?»: Беззубых, Чистых, Белых и другие.

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