Названы имена женщин, из которых получаются старые девы

Женские имена могут влиять на судьбу их обладательниц, а некоторые даже мешают выйти замуж, пишет «Лиза».

Тамара

Тамара добивается успехов в работе и жизни, но на личном фронте у обладательниц данного имени могут быть проблемы. Такая женщина очень ревнива, что может выдержать далеко не каждый мужчина. Плюс Тамара не всегда говорит прямо то, что творится у нее на уме. Обладательницы этого имени часто не выходят замуж, либо делают это в позднем возрасте.

Инга

Инга – переменчивая и отчасти легкомысленная натура. Заключение брака – серьезный шаг в жизни, поэтому такая женщина не может на него решиться. Инга всегда находится в центре внимания, но редко отношения с противоположным полом доводят до брака.

Людмила

По своей энергетике Людмила – сильная и волевая женщина. В ее жизни все должно быть идеально, в том числе мужчина. Но не каждый представитель сильного пола способен вынести такую требовательность со стороны Людмилы, ведь самый небольшой конфликт может перерасти в громкий скандал.

Маргарита

Обладательницы имени Маргарита зачастую отличаются требовательным характером. Они расстаются с партнером на негативной ноте. Часто такие женщины живут одним днем и не думают о будущем. Вместо решения проблем в отношениях с партнером, им проще найти нового.

Александра

Мужская энергетика имени Александра привлекает противоположный пол. Александра – вспыльчива, порой груба, занимает лидирующую позицию в отношениях. Не всем представителям мужского пола понравится подобное доминирование.